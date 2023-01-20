Янукович, Азаров і Медведчук. Москва формує квазіуряд України

«Це чергова КГБшно-ФСБшна операція»

В Москві з’явиться квазіуряд України, до якого увійдуть Янукович, Азаров і Медведчук. Коли я це почув, то як історик, відчув внутрішню тривогу. Це вже було і це дуже небезпечно. Квазіуряд – інструмент кегебешно-ефесбешний, який ми бачили вже не один раз в історії діяльності тоталітарних режимів, сталінських, московських.

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Ви думаєте, що ця «трійка» буде знаходитись на окупованій території і представлятиме окупаційний режим? Та ні. Всіх цих людей готують для певної місії: одягнуть в красиві костюми і посадять на якихось міжнародних переговорах.

Ця штука дуже небезпечна. Ще й тому, що захід лише в частині своєї еліти, істеблішменту глибоко розуміє, що відбувається в Україні.

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Зараз колосальна задача для української дипломатії пояснити всьому світу, національним урядам, що насправді задумав кремль.

Україна проходила це вже кілька разів. Останній – під час переговорів у мінському форматі. Сидиш офіційно представляєш Україну, а тут, як «пилип з конопель» вистрибують два зіцпредседателя з Луганська і Донецька.

За столом переговорів сиділо «два уряди». От тільки одні представляли позицію України, а інші – Москви. Там працювала «серветочна» дипломатія. Я неодноразово бачив у Мінську, як представники москви підсовували різні папірці, котрі потім бралися в роботу. Це розводка, якою Кремль завжди займається, відіграє катастрофічну роль для української дипломатії.

Цей триголовий дракон зрадників народу України кого представлятиме?

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