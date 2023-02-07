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Як дружина Медведчука сім років фінансувала окупантів: деталі резонансної справи

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Як дружина Медведчука сім років фінансувала окупантів: деталі резонансної справи
Оксана Марченко з чоловіком Віктором Медведчуком, якого в Україні заочно судять за державну зраду
фото з соцмережі Медведчука

Справу розслідує управління СБУ в Івано-Франківській області

Служба безпеки України повідомила про підозру дружині кума Путіна Віктора Медведчука, відомій телеведучій Оксані Марченко за фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу (ч. З ст. 110-2 Кримінального кодексу). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на копію підозри від 3 лютого.

За даними досудового розслідування, протягом 2014-2022 років Марченко у змові з кількома особами профінансувала на 10,4 млн грн підрозділи окупаційної влади на території анексованого РФ Криму. Гроші одержували так звані «Управление Государственной службы охраны при МВД Республики Крым» і «Федеральное государственное унитарное предприятие «Охрана» МВД РФ». Вони, зокрема, охороняли маєток сім’ї Медведчука-Марченко, який розташований у селі Оползневе поблизу Ялти.

Крім цього, Марченко долучила до злочинної змови підлеглого їй директора ТОВ «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» Олександра Яковлєва. Він уклав угоду з фірмою окупантів «Охрана» МВД РФ» на оплатну охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев», що у смт Сімеїз (Ялта). У дійсності, як з’ясувало слідство, фінансувалися збройні формування РФ, що діють на території Криму. За 2014-2016 роки на нібито охорону профілакторія «ЗАО «ФК «Динамо Киев» фірма Марченко сплатила 4,1 млн грн (11,7 млн російських рублів).

(для перегляду – натисніть на документ)

Наприкінці березня 2015 року за вказівкою Оксани Марченко її підлеглі зареєстрували у Криму за російським законодавством ООО «Таврия-Инвест». Новостворена організація також найняла окупантське «Управление вневедомственной охраны Министерства внутренних дел по Республике Крым» на охорону  об’єкту нерухомості. Після чого Марченко із власних коштів надала кредит ООО «Таврия-Инвест» на суму 40,2 млн російських рублів, які у підсумку було спрямовано на фінансування незаконних збройних формувань окупаційної влади Криму.

Досудове розслідування кримінального провадження щодо Оксани Марченко ведуть слідчі управління СБУ в Івано-Франківській області. Наразі правоохоронці повідомили про допити підозрюваної дружини Медведчука, її викликають на 14-16 лютого для проведення слідчих та процесуальних дій.

Як повідомляв «Главком», 19 грудня 2022 року Оксана Марченко, яка напередодні повномасштабного вторгнення Росії покинула Україну, подала позов проти президента Володимира Зеленського. У ньому вона просить суд визнати протиправним та скасувати указ президента від 19 жовтня 2022 року №726 у частині застосування до неї персональних санкцій. Згідно з указом Зеленського, стосовно Марченко запроваджено 13 видів санкцій на п’ять років. До речі, в президентському указі Оксану Марченко ідентифіковано як дружину Віктора Медведчука, публічну особу і підприємницю.

Ймовірний поспіх Оксани Марченко з оскарженням указу Зеленського продиктований активізацією Міністерства юстиції, яке через суди стягує активи підсанкційних осіб у дохід держави. Адже 24 травня 2022 року в Україні набули чинності нові зміни до закону про санкції, які дозволяють судам застосовувати спеціальну процедуру стягнення активів за умови надання Мін’юстом відповідних доказів.

За даними е-декларації Медведчука за 2020 рік, Марченко є кінцевим бенефіціаром у 96 фірмах. Іще вона володіє низкою нерухомості, у тому числі в анексованому Криму; разом із чоловіком мають купу цінного і раритетного майна.

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Теги: війна окупанти Крим суд СБУ Віктор Медведчук Оксана Марченко

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