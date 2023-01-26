Медведчук із Росії оголосив війну Зеленському

Кум Путіна планує створити новий політичний рух для того, щоб боротися із Зеленським

Проросійський політик і кум президента країни-агресорки Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об'єднати «опонентів» Володимира Зеленського. Про це Медведчук заявив російським пропагандистським ЗМІ.

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«Коли ми об'єднаємо людей, дізнаємося їхню позицію, а я чомусь упевнений, що ця позиція проти влади, проти Зеленського, то це вже буде зовсім інше», - сказав він.

Медведчук виношує плани, щоб цей рух «розвінчав» те, що Україна «монолітна у своїх поглядах і у своїй нібито підтримці Зеленського». За його словами, новостворений рух повинен «консолідувати всі конструктивні суспільно-політичні сили».

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Нагадаємо, Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців».

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

До слова, одіозний політик та ексголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, схоже, оговтався після свого арешту в Україні та скандального обміну на 200 полонених героїв «Азовсталі», бо 16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття підписана його іменем. Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку.