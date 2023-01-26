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Медведчук із Росії оголосив війну Зеленському

Наталія Антонюк
glavcom.ua
Медведчук із Росії оголосив війну Зеленському

Кум Путіна планує створити новий політичний рух для того, щоб боротися із Зеленським

Проросійський політик і кум президента країни-агресорки Володимира Путіна Віктор Медведчук заявив про плани створити новий політичний рух для того, щоб начебто об'єднати «опонентів» Володимира Зеленського. Про це Медведчук заявив російським пропагандистським ЗМІ.

«Коли ми об'єднаємо людей, дізнаємося їхню позицію, а я чомусь упевнений, що ця позиція проти влади, проти Зеленського, то це вже буде зовсім інше», - сказав він.

Медведчук виношує плани, щоб цей рух «розвінчав» те, що Україна «монолітна у своїх поглядах і у своїй нібито підтримці Зеленського». За його словами, новостворений рух повинен «консолідувати всі конструктивні суспільно-політичні сили».

Нагадаємо, Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців». 

Нагадаємо, 21 вересня Україна у межах чергового обміну визволила з полону окупантів 215 захисників, з яких 108 бійців «Азову», а також 10 іноземців-захисників України. У межах обміну Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

До слова, одіозний політик та ексголова партії ОПЗЖ Віктор Медведчук, схоже, оговтався після свого арешту в Україні та скандального обміну на 200 полонених героїв «Азовсталі», бо 16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття підписана його іменем. Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку.

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Теги: Віктор Медведчук Володимир Зеленський

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