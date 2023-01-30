Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію

В інтерв’ю пропагандистському російському каналу кум Путіна зізнався, що «дуже сумнівався» в кінцевому успіху процесу свого обміну

Адвокати вже колишнього народного депутата Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді, зайняли несподівану лінію захисту – вимагали доказів передачі їхнього клієнта Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судового реєстру.

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Личаківський районний суд Львова розгляд клопотання виконувача обов’язків генпрокурора про здійснення заочного розслідування щодо Віктора Медведчука. Один із аргументів прокурора, чому треба застосувати спецпроцедуру, стосувався обміну обвинуваченого політика на українських військовополонених. Це відбулося 21 вересня 2022 року. Прізвище Медведчука у російському списку стояло першим на обмін.

Разом з тим, сторона захисту піддала сумніву загальновідомий факт обміну Медведчука на 200 захисників «Азовсталі». На їхнє переконання, прокурор не надав жодного документу, що такий обмін відбувся. Також адвокати Медведчука зазначили, що в матеріалах справи міститься копія заяви їхнього клієнта про надання згоди на обмін. Натомість захисники добивалися оригіналу відповідної заяви.

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Крім цього, адвокати стояли на своєму: відсутні беззаперечні докази того, що Віктор Медведчук проінформований, що суд слухає питання про спеціальне досудове розслідування стосовно нього. Також вони переконували: не доведено, що їхній клієнт переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. А якщо суд задовольнить клопотання прокурора про заочне розслідування щодо Медведчука, то це буде порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, наполягали захисники.

Феміда проаналізувала доводи учасників процесу і задовольнила клопотання прокурора щодо заочного розслідування. Що стосується доказів обміну кума Путіна на українських військовополонених, суд процитував відповідь Об`єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених. У ній ідеться, що Віктора Медведчука як військовополоненого 21 вересня 2022 року передано представникам держави агресора. Феміда додала, що Об`єднаний центр є органом, уповноваженим надавати інформацію про проведення обміну.

Варто наголосити, що у січні 2023 року Віктор Медведчук дав інтерв’ю пропагандистському російському RT, де зізнався, що «дуже сумнівався» в кінцевому успіху процесу його обміну на полонених військових українського полку «Азов» та побоювався зриву.

«Оскільки, з одного боку, я хотів вірити і вірив, що цей обмін відбудеться. А з іншого боку, я до кінця сумнівався, що це може статися. І, власне кажучи, коли я дізнався напередодні 21 вересня про те, що цей обмін відбудеться, і 21-го мене переміщали спочатку літаком до Польщі, де я знаходився в літаку фактично 12 або 14 годин. І я бачив, що йшли переговори», – сказав Медведчук.

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16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття за авторством Медведчука. Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку.