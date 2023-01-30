Головна Країна Політика
search button user button menu button

Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію
В Україні Віктор Медведчук обвинувачується у держзраді і причетності до терористичної організації
фото: скріншот з відео російського RT

В інтерв’ю пропагандистському російському каналу кум Путіна зізнався, що «дуже сумнівався» в кінцевому успіху процесу свого обміну 

Адвокати вже колишнього народного депутата Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді, зайняли несподівану лінію захисту – вимагали доказів передачі їхнього клієнта Росії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на судового реєстру.

Личаківський районний суд Львова розгляд клопотання виконувача обов’язків генпрокурора про здійснення заочного розслідування щодо Віктора Медведчука. Один із аргументів прокурора, чому треба застосувати спецпроцедуру, стосувався обміну обвинуваченого політика на українських військовополонених. Це відбулося 21 вересня 2022 року. Прізвище Медведчука у російському списку стояло першим на обмін.

Разом з тим, сторона захисту піддала сумніву загальновідомий факт обміну Медведчука на 200 захисників «Азовсталі». На їхнє переконання, прокурор не надав жодного документу, що такий обмін відбувся. Також адвокати Медведчука зазначили, що в матеріалах справи міститься копія заяви їхнього клієнта про надання згоди на обмін. Натомість захисники добивалися оригіналу відповідної заяви.

Крім цього, адвокати стояли на своєму: відсутні беззаперечні докази того, що Віктор Медведчук проінформований, що суд слухає питання про спеціальне досудове розслідування стосовно нього. Також вони переконували: не доведено, що їхній клієнт переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності. А якщо суд задовольнить клопотання прокурора про заочне розслідування щодо Медведчука, то це буде порушенням статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, наполягали захисники.

Феміда проаналізувала доводи учасників процесу і задовольнила клопотання прокурора щодо заочного розслідування. Що стосується доказів обміну кума Путіна на українських військовополонених, суд процитував відповідь Об`єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених. У ній ідеться, що Віктора Медведчука як військовополоненого 21 вересня 2022 року передано представникам держави агресора. Феміда додала, що Об`єднаний центр є органом, уповноваженим надавати інформацію про проведення обміну.

Варто наголосити, що у січні 2023 року Віктор Медведчук дав інтерв’ю пропагандистському російському RT, де зізнався, що «дуже сумнівався» в кінцевому успіху процесу його обміну на полонених військових українського полку «Азов» та побоювався зриву.

«Оскільки, з одного боку, я хотів вірити і вірив, що цей обмін відбудеться. А з іншого боку, я до кінця сумнівався, що це може статися. І, власне кажучи, коли я дізнався напередодні 21 вересня про те, що цей обмін відбудеться, і 21-го мене переміщали спочатку літаком до Польщі, де я знаходився в літаку фактично 12 або 14 годин. І я бачив, що йшли переговори», – сказав Медведчук.

16 січня у виданні «Известия» вийшла велика стаття за авторством Медведчука. Матеріал швидко розлетівся Інтернетом, а рашистські пабліки вже розібрали його на цитати. У статті, автором якої значиться Віктор Медведчук, викладені пропагандистські тези щодо війни в Україні та головне – роз'яснюється російському читачеві, хто і у чому винен.

Американські аналітики повідомили, яку роль Кремль відвів Медведчуку.

Читайте також:

Теги: Віктор Медведчук суд державна зрада

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вигнанці беруть участь у роботі кремлівської пропагандистської машини насамперед заради себе
«Експерти щодо України» – колаборанти на службі російської пропаганди Дайджест
27 сiчня, 12:52
У справі «Роттердам+» поставлено крапку
Верховний суд остаточно підтвердив відсутність потерпілих у справі «Роттердам+»
25 сiчня, 13:28
За даними ЗМІ, ідеться про ТОВ «Орімі Україна»
Прокуратура Києва передала ЗСУ мільйони заарештованих коштів російської компанії
25 сiчня, 15:59
Повістки в першу чергу надсилатимуться на месенджер, а якщо телефонний номер не привʼязаний до нього – то через SMS
Українці зможуть отримувати судові повістки через Viber
25 сiчня, 12:01
В Україні Віктор Медведчук обвинувачується у держзраді і причетності до терористичної організації
Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію
Сьогодні, 07:00
Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців»
Медведчук вперше прокоментував обмін на «азовців»
26 сiчня, 09:17
Після повномасштабного вторгнення він почав приховано збирати установчі дані своїх колег по службі
Збирав секретні дані для російських спецслужб: СБУ викрила зрадника у власних лавах
26 сiчня, 12:25
Під час невідкладних обшуків виявлено мобільні телефони, сім-картки російських операторів, гроші
На Запоріжжі підполковник СБУ може сісти довічно за держзраду (фото)
26 сiчня, 13:19
Атрошенко подякував всім, хто прийшов на суд його підтримати
Суд по справі Атрошенка: Кличко заявив про тиск на місцеве самоврядування (відео)
27 сiчня, 19:48

Політика

Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію
Обмін на «азовців». Адвокати Медведчука зайняли несподівану позицію
Генерал США заявив про прогрес України в питанні звільнення Криму
Генерал США заявив про прогрес України в питанні звільнення Криму
Зеленський опублікував спогад про Дмитра Павличка
Зеленський опублікував спогад про Дмитра Павличка
Обстріл Херсона, бої на Донеччині, боротьба зі свавіллям функціонерів МОК: звернення Зеленського (відео)
Обстріл Херсона, бої на Донеччині, боротьба зі свавіллям функціонерів МОК: звернення Зеленського (відео)
Ще один депутат із ОПЗЖ складає мандат
Ще один депутат із ОПЗЖ складає мандат
Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Чехії
Зеленський провів телефонну розмову з новообраним президентом Чехії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
28K
Армія окупантів виставить проти танків Leopard своїх роботів (фото)
13K
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання
11K
Екскомандир полку «Азов» розповів, як втрата Соледара вплине на ситуацію в зоні боїв
7385
Стало відомо, куди Микола Тищенко вирушив після Таїланду
6692
Результат атаки на іранський завод із виробництва «Шахедів» показали на фото із космосу
6451
Чому в Україні досі працює російський бізнес? Блогер назвав відповідального

Новини

Як зволікання Заходу з наданням Україні озброєння вплинуло на хід війни: оцінка ISW
Сьогодні, 06:41
Нові санкції України проти Росії та масована атака на військові об’єкти Ірану: головне за ніч
Вчора, 07:28
Нідерланди допоможуть енергетиці України: отримано важливий вантаж (фото)
27 сiчня, 18:31
У Грузії вироблятимуть сучасні дрони-розвідувальники (фото)
27 сiчня, 18:25
Енергетична тривога в Україні. Нардеп попередив про нову загрозу
27 сiчня, 16:55
Голова Харківської ОДА розповів, як ексначальник місцевої СБУ Дудін залишив місто напризволяще
27 сiчня, 15:21

Прес-релізи

Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
Вперше в Україні презентують видання богослужбового Євангелія у форматі «а́пракос»
26 сiчня, 20:12
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту