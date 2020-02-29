ДБР опублікувало звіт про розслідування «справ Майдану»



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Нині в ДБР перебуває 51 кримінальне провадження

Державне бюро розслідувань оприлюднило звіт про стан досудового розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013 – 2014 роках.

Звіт за лютий 2020 року міститься у відкритому листі-зверненні т.в.о. директора ДБР Ірини Венедіктової до родин Героїв Небесної Сотні та громадськості, який опублікувала пресслужба ДБР у Facebook.

Відповідно до повідомлення, нині в ДБР перебуває 51 кримінальне провадження.

6 лютого слідчі відомства повідомили про підозру колишньому слідчому Дніпровського районного управління ГУ МВС України у м. Києві у зловживанні владою та службовим становищем, завідомо незаконному затриманні та притягненні мітингувальників до відповідальності, службовому підробленні та перешкоджанні проведенню мітингів. 20 лютого відносно нього до суду скеровано обвинувальний акт.

18 лютого було затримано колишнього бійця спецпідрозділу «Омега» та повідомлено йому про підозру у перевищенні службових повноважень, замаху на вбивство мітингувальника та вбивстві Героя Небесної Сотні 20 лютого 2014 року.

27 лютого 2020 року ДБР скерувало до суду обвинувальний акт відносно колишнього судді Дніпровського районного суду міста Києва, який обвинувачується у винесенні завідомо неправосудних ухвал про обрання відносно учасників мирних акцій протестів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також у перешкоджанні проведенню мітингів.

Також впродовж місяця бюро проводило зустрічі з Офісом прокурора міжнародного кримінального суду, з родинами Героїв Небесної Сотні, потерпілими та пораненими, а також з представниками громадських організацій.

25 лютого ДБР повідомило, що започатковує щомісячні звітні зустрічі з родинами Героїв Небесної Сотні та пораненими на Майдані, на яких інформуватиме про перебіг їх справ.

Також в лютому Президентом України Володимиром Зеленським було затверджено нову організаційну структуру Бюро (Указ №41/2020 від 5.02.2020), якою передбачено утворення окремого Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках.

Нагадаємо, прокурори заявили про нового підозрюваного у справі вбивства майданівця Вербицького.

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