Політично мотивована помста - «Нью-Йорк Таймс» про справи проти Порошенка



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П’ятий президент України Петро Порошенко Фото: Главком

Одна зі справ, які інкримінують Порошенку - про Мінські угоди

Кримінальні провадження проти п’ятого президента України, лідера опозиції Петра Порошенка - це політично мотивована помста Володимира Зеленського, який таким чином наслідує Віктора Януковича. Про це йдеться у статті «Нью-Йорк Таймс» «Україна погрожує арештом колишньому президенту».

Видання зазначає, що нинішня влада в Україні погрожує арештом колишньому президенту Порошенку, який очолює опозиційну фракцію у парламенті.

«Українські слідчі в п’ятницю допитали колишнього президента України Петра О. Порошенка, погрожуючи заарештувати його, якщо він не з’явиться - але дедалі більший хор критиків, включаючи Європейський Союз, розцінюють це як політично мотивовану помсту», - пише видання.

У статті проводиться аналогія з політичними переслідуваннями, які влаштував Віктор Янукович після перемоги на президентських виборах, ув’язнивши свою опонентку та інших опозиціонерів.

«Нью-Йорк Таймс» зазначає, що Петро Порошенко - це не просто колишній президент, а й видатний політичний суперник президента Володимира Зеленського, який виграв вибори минулої весни, декларуючи антикорупційну програму, включно із зобов'язаннями припинити політично вмотивовані переслідування.

Але з моменту, коли Зеленський став президентом, слідчі порушили проти Порошенка 16 різних кримінальних справ, в яких він має статус свідка.

Видання також нагадує про те, що у свідченнях під присягою заступник держсекретаря США Джордж Кент розповів про зустріч представників команди Зеленського, зокрема Андрія Єрмака із американськими чиновниками, під час якої спецпредставник Курт Вокер застеріг їх від політичних переслідувань президента Порошенка, «які не є розумним шляхом для країни».

Однак після цієї розмови тиск на Порошенка став ще відвертішим, а Андрій Єрмак згодом очолив Офіс президента Зеленського - пише видання.

Одна зі справ, яку інкримінують Порошенку - це справа про Мінські угоди, зазначає видання. Вона стосується переговорів Порошенка за посередництва Німеччини і Франції щодо угоди про врегулювання з Росією у 2015 році. Незрозуміло, як будь-який український лідер міг би досягти вигіднішої угоди у той час, тоді як російські та сепаратистські сили оточили тисячі українських солдатів на сході України, і різанина здавалася неминучою, - резюмує автор статті.

«Хіба влада не розуміє, що такі дії шкодять не мені - тому що мене підтримують люди - а дискредитують країну загалом та правову систему зокрема?» - зазначає Порошенко.

Видання також повідомило, що Офіс президента Зеленського у своєму коментарі заперечував будь-яку причетність до розслідування, яке зараз ведеться стосовно Порошенка. «Офіс президента не має жодного впливу на правоохоронні та судові системи», - йдеться у повідомленні.

Але навіть критики перебування на посаді президента Порошенка зазначають, що у цих справах очевидна чітка упередженість. Видання наводить думку адвоката родин Небесної Сотні, правозахисниці Марини Ліліченко: «Я не підтримую жодної із сторін у цій справі, але все свідчить про те, що це вона політична».

Нагадаємо, 28 лютого адвокати розповіли подробиці про шестигодинний допит Порошенка у ДБР.