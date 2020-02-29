Вбивство майданівця Вербицького: прокурори заявили про нового підозрюваного
На виклик слідчого підозрюваний не відреагував, у зв’язку з чим суддя надав дозвіл на його затримання
У справі про перешкоджання акціям протесту на Майдані з’явився новий підозрюваний — неназваний учасник злочинної організації.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.
Йому повідомили про підозру за результатами досудового розслідування справи про викрадення і катування учасників мирних акцій протесту 2013−2014 років Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.
Підозрюваному інкримінуються вчинення насильницької протидії мирним акціям протесту у січні-лютому 2014 року та викрадення та катування їхніх активних учасників (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 КК України)
На виклик слідчого підозрюваний не відреагував, у зв’язку з чим суддя надав дозвіл на його затримання.
У січні 2014 року учасники Майдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені з території Олександрівської лікарні в Києві і вивезені за місто.
Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.
Зазначимо, що суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.
Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.