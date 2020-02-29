Вбивство майданівця Вербицького: прокурори заявили про нового підозрюваного



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Юрій Вербицький від отриманих травм помер

На виклик слідчого підозрюваний не відреагував, у зв’язку з чим суддя надав дозвіл на його затримання

У справі про перешкоджання акціям протесту на Майдані з’явився новий підозрюваний — неназваний учасник злочинної організації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Йому повідомили про підозру за результатами досудового розслідування справи про викрадення і катування учасників мирних акцій протесту 2013−2014 років Ігоря Луценка та Юрія Вербицького.

Підозрюваному інкримінуються вчинення насильницької протидії мирним акціям протесту у січні-лютому 2014 року та викрадення та катування їхніх активних учасників (ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 146 КК України)

На виклик слідчого підозрюваний не відреагував, у зв’язку з чим суддя надав дозвіл на його затримання.

У січні 2014 року учасники Майдану Ігор Луценко і Юрій Вербицький були викрадені з території Олександрівської лікарні в Києві і вивезені за місто.

Після тортур їх кинули в лісі. Вербицький від отриманих травм помер.

Зазначимо, що суд відправив під домашній арешт колишнього бійця «Омеги» Володимира Косенка, якого підозрюють у розстрілах на майдані.

Нагадаємо, що Державне бюро розслідувань вже прийняло 42 провадження у справах Майдану.