У Житомирі 10-річний хлопчик підстрелив перехожого



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У Житомирі 10-річний хлопчик підстрелив перехожого

Школяр зізнався, що знайшов в оселі пневматичну гвинтівку і вирішив випробувати її, стрельнувши з вікна

На одній з вулиць обласного центру з пневматичної зброї було заподіяно ушкодження чоловікові. Правоохоронці встановили, що у потерпілого поцілив 10 річний хлопчик з балкона своєї квартири. У рамках досудового розслідування правоохоронці з’ясовують, як зброя опинилась у руках дитини.

Про це повідомив відділ комунікації поліції Житомирської області.

«У першій половині дня до Житомирського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що до медичного закладу звернувся 38-річний житель обласного центру з ушкодженням в області скроні. Лікарі зафіксували гематому і виявили у ній кульку, попередньо, від пневматичної зброї. За словами потерпілого, він знаходився неподалік багатоповерхового будинку у мікрорайоні Польової, коли відчув різкий біль у скроні і зрозумів, що його поранено», – йдеться у повідомленні.

Перевіряючи відомості про ймовірний постріл з вікна багатоповерхівки, поліцейські організували відпрацювання будинку. Таким чином і розшукали потрібну квартиру.

Як з’ясувалось, у чоловіка влучив 10-річний хлопчик. На той момент він перебував сам удома. У присутності батьків школяр зізнався, що знайшов в оселі пневматичну гвинтівку і вирішив випробувати її, стрельнувши з вікна. Установлено також, що зброя належить батькові та відповідно до законодавства не потребує спеціального дозволу для володіння.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.296 (Хуліганство) ККУ. Зброю поліцейські вилучили. Наразі з’ясовуються причини, через які вона зберігалась у доступному для дитини місці.

Водночас правоохоронці вкотре закликають власників будь-якої зброї (мисливської чи пневматичної), спецзасобів, спортивного знаряддя абощо відповідально ставитися до їх збереження. Такі речі мають бути у розібраному або деактивованому стані, надійно замкненими у сейфі, без можливості доступу до них дітей.