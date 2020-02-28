Колишньому прокуророві оголосили про підозру у викраденні людини



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Експрокурору загрожує до п'яти років у в'язниці

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, повідомили про підозру колишньому прокурору Житомирської місцевої прокуратури у викраденні людини. Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У повідомленні йдеться, що злочин було вчинено за попередньою змовою групою осіб небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого способом, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань із застосуванням зброї (ч. 2 ст. 146 Кримінального кодексу України).

За попередньою інформацією, 21 серпня 2019 року прокурор за попередньою змовою з батьком та братом побили чоловіка через те, що підозрювали його у викраденні їхніх речей з кладовища. Після побиття підозрюваний, імовірно погрожуючи потерпілому предметом, ззовні схожим на пістолет, помістив громадянина до багажника автомобіля, де його і знайшли працівники поліції. Потерпілому було завдано легких тілесних ушкоджень.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Генеральна інспекція Офісу генерального прокурора.

У разі доведення вини, колишньому прокуророві загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк.