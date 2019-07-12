ДБР підтвердило, що проводить слідчі дії в Офісі Президента. Але вчора там їх не було



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Кримінальне провадження щодо ситуативної кімнати в Офісі президента триває. В його рамках проводяться певні слідчі дії, підтверджують в ДБР

Державне бюро розслідувань не проводило у четвер, 11 липня, жодних слідчих дій в Офісі президента України. Про це повідомляє прес-служба ДБР та Офісу президента. Але при цьому підтверджують, що Держбюро розслідувань таки веде слідство щодо зникнення серверів з ситуаційного центру.

«Слідчі ДБР були лише 29 травня – за фактом, оприлюдненим Данилюком з приводу зникнення серверів та іншого обладнання з Ситуаційного центру АП. Більше не були», - заявили в Офісі президента «Українській правді».

«Кримінальне провадження щодо ситуативної кімнати є. Воно розслідується. В його рамках проводяться якісь певні слідчі дії", – зазначила речниця ДБР Анжеліка Іванова.

«Державне бюро розслідувань стоїть на захисті національних інтересів. Наша місія – встановлення справедливості у суспільстві шляхом незалежного та всебічного розслідування злочинів задля притягнення винних до відповідальності, незважаючи на їхні посади, зв’язки та ресурси», - йдеться в повідомленні ДБР.

Таким чином в ДБР та Офісі президента відреагували на повідомлення «Главкому», що на Банковій Державне бюро розслідувань проводить слідчі дії, опитуючи працівників СБУ, які забезпечували діяльність ситуативної кімнати. При цьому в повідомленні не вказувалось, що слідчі дії відбувались саме 11 липня.

Як повідомило джерело «Главкому», співробітники ДБР цікавляться веденням протоколів засідань, допитують тих, хто забезпечував рівень секретності у цих приміщеннях. Особливо це стосується тих нарад, які пов’язані з плануванням військових операцій за часів президентства Порошенка.

«Є підозра, що дана інформація може збиратися в інтересах іншої країни, а саме – Російської Федерації. Оскільки мова йде про планування військових операцій, які розроблялися в цій кімнаті», – заявило джерело.

Як повідомлялося наприкінці травня, новопризначений секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк заявив, що з ситуаційної кімнати в Адміністрації президента зникли монітори, техніка і сервери з секретною інформацією.

Колишній прес-секретар президента України Святослав Цеголко заявив, що вся техніка з ситуаційної кімнати Адміністрації президента України була орендована на кошти Петра Порошенка, тому була повернена власникові, а секретної інформації на ній не було.

Також колишній секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що Данилюк продемонстрував ситуаційну кімнату в АП, тоді як головний ситуаційний центр РНБО з відповідним обладнанням знаходиться під охороною і працює в штатному режимі.