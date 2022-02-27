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    «Де всі ті, хто обіцяв за дві години захопити Київ? Я їх не бачу», – Резніков

    Резніков наголосив, що в перемогу України тепер віримо не тільки ми - «Де всі ті, хто обіцяв за дві години захопити Київ? Я їх не бачу», – Резніков
    Резніков наголосив, що в перемогу України тепер віримо не тільки ми
    фото: Олексій Резніков/Facebook

    Уже зараз Україні надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою

    Останні три доби назавжди змінили нашу країну і світ. Щогодини все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії, як в Україні. І саме без нашої армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Про це написав міністр оборони Олексій Резніков.

    «Де всі ті, хто обіцяв за 2 години захопити Київ? Де вони? Я їх не бачу. Я лише чую, як вони виправдовуються. Натомість я бачу героїчну армію, звитяжну гвардію, безстрашних прикордонників, самовідданих рятувальників, надійних поліцейських, невтомних ангелів-медиків. Усіх, хто виконує свій обов’язок. Я бачу тисячі і тисячі громадян, які взяли до рук зброю, стали до лав територіальної оборони і б’ються. За майбутнє своїх дітей та онуків. За тих, кого кохають. За пам'ять своїх пращурів. За свою Державу. Вас бачать усі, весь світ!», – пише Резніков.

    Резніков наголосив, що в перемогу України тепер віримо не тільки ми: «Подивіться навколо. Багато хто нарешті здолав страх і наважився кинути виклик Кремлю. З кожною годиною все більше людей усвідомлює, що ніде в Європі немає такої армії. Ніде. І що без цієї армії і нашого народу Європа ніколи не буде в безпеці. Без нас Європи просто не буде. Тому вже зараз надходить допомога, яка ще три дні тому була неможливою. Темрява відступить. Світанок близько. Тримаймо стрій. Слава Україні! Слава Героям України!».

    Російська влада вперше визнала втрати під час вторгнення в Україну. Голова Дагестану Сергій Меліков висловив співчуття у зв'язку із загибеллю на території України російського кадрового офіцера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Під Гостомелем розгромили колону російського спецназу і лікквідували кадирівського полковника Магомеда Тушаєва. Про це повідомили «Главкому» в Офісі президента.

    Зазначимо, російська армія в ніч на неділю завдала ракетного удару по Василькову неподалік Києва, внаслідок чого виникла пожежа на нафтобазі.


    Теги: Київ війна Путін Європа путінський режим Олексій Резніков
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    «Де всі ті, хто обіцяв за дві години захопити Київ? Я їх не бачу», – Резніков