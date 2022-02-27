Греція висловила готовність прийняти біженців з України

Російські окупанти вбили в Маріуполі десять громадян Греції

Десять громадян Греції було вбито, шість отримали поранення внаслідок бомбардувань у районі Маріуполя, вчинених російськими окупантами. Про це повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мітсотакіс, передає Reuters.

«Десять невинних мирних жителів грецького походження (загинули) сьогодні внаслідок російських авіаударів поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування!», - заявив він.

МЗС засудило авіаудари по мирних жителях і закликало Росію негайно припинити авіаційні бомбардування та напади на мирних жителів. За його словами, у зв’язку з цим у МЗС викликали посла Росії.

Греція також висловила готовність прийняти біженців з України.

«Якщо нам доведеться прийняти певну кількість людей, то ми бажаємо це зробити. Усі кошти будуть покриті Європою, але зараз пріоритет – людський вимір», – сказав міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі.

Удень 25 лютого президент України Володимир Зеленський виступив із черговим зверненням щодо ситуації із російським вторгненням. Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів, щоб зупинити загибель людей.

Згодом стало відомо, що Путін хоче вести переговори із Зеленським. Він готовий направити у Мінськ російську делегацію для переговорів з Україною. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що очікує Путіна та Зеленського в Мінську.

Глава МЗС Росії Сергій Лавров пояснив причину повномасштабного вторгнення до України. За словами, головного дипломата Кремля, інтересом Росії є «незалежність українського народу». Міністр також розшифровував, що криється за цим цинічним формулюванням. Насправді Кремль хоче встановити в Україні свій уряд.

Колишній російський депутат Ілля Пономарьов зазначає, що Путін розраховував на бліцкриг та «легку прогулянку», а нарвався на патріотів України, які готові до смерті боронити незалежну державу.

Читайте також: