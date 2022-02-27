Офіційно: Від обстрілів російських окупантів Маріуполя загинули 10 греків

Прем’єр міністр Кіріакос Мітсотакіс повідомив сумні новини загибелі співвітчизників в Україні

Під час обстрілу російськими військами Маріуполя загинули 10 греків. Про це повідомив прем’єр-міністр Греції Кіріакос Мітсотакіс, пише Reuters.

«10 безневинних цивільних людей грецького походження загинули під час російських обстрілів поблизу Маріуполя. Припиніть бомбардування негайно!», – заявив Мітсотакіс.

Повідомляється також, що МЗС Греції викликало «на килим» посла Росії у цій країни для роз’яснень.

Греція висловила готовність прийняти біженців із України. «Якщо нам доведеться прийняти певну кількість людей, то ми охочі це зробимо. Всі витрати будуть за кошт Європи. Нині пріоритет – людський вимір», – сказав міністр міграції Греції Нотіс Мітарачі.

Повідомляється, що не припиняються обстріли Маріуполя.

Нагадаємо, в Україні четвертий день триває повномасштабна збройна агресія Росії. У країні запроваджено воєнний стан, оголошена загальна мобілізація.