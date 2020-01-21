Денісова хоче долучитися до візитів місії ОБСЄ на окупований Донбас



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Голова ОБСЄ Еді Рама та Людмила Денісова у Станиці Луганській

Омбудсмен звернулася до голови ОБСЄ з проханням включити її до моніторингових візитів на окупований Донбас

Омбудсмен Людмила Денісова проситься бути присутньою у складі моніторингових місій ОБСЄ на окупований Донбас.

Про це вона написала у Facebook.

«Під час розмови (з головою ОБСЄ Еді Рамою, - ред.) зазначила, що я як Уповноважений Верховної ради з прав людини не маю доступу до непідконтрольної території Донецької та Луганської областей, а також тимчасово окупованого Криму, хоча, згідно наданих мені повноважень, здійснюю парламентський контроль за додержанням конституційних прав і свобод людини та громадянина на цих територіях», - заявила вона.

У зв'язку з цим, Денісова звернулася з проханням включити її до моніторингових візитів ОБСЄ на окупований Донбас.

«Звернулася з проханням включити мене в моніторингові візити ОБСЄ, які здійснюються на окупованій частині Донбасу», - написала вона.

До слова, бойовики передали 386 ув'язнених для відбування покарання на підконтрольну Україні територію.