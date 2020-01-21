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    Військовий капелан розповів, що може об’єднати українців

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    Андрій Зелінський, священик УГКЦ, військовий капелан - Військовий капелан розповів, що може об’єднати українців
    Андрій Зелінський, священик УГКЦ, військовий капелан

    Священик УГКЦ розповів, чи є питання ідентичності розколом для України

    Сьогодні, 21 січня, в пресцентрі ІА «Главком» напередодні Дня Соборності України відбулась зустріч на тему: «Консолідація українського суспільства в контексті сучасності».

    Запрошений гість:

    • Андрій Зелінський, священик УГКЦ, військовий капелан

    Зелінський говорив про те, що може єднати українців, які цінності. Та чи заважає регіональне мислення в питанні створення ідентичності на національному рівні. Також священик УГКЦ розповів, чи є питання ідентичності розколом для України. Журналісти також дізналися, на яких ідеологічних, смислових засадах повинна відбуватися реінтеграція окупованих територій.

    Донбас церква історія українці культура УГКЦ
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