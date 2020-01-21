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    Окупанти двічі порушили режим тиші: під Зайцевим працювали міномети (мапа боїв)

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    Окупанти двічі порушили режим тиші: під Зайцевим працювали міномети (мапа боїв)

    Противник обстріляв позиції ЗСУ із мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

    З початку доби російські окупаційні війська двічі обстріляли позиції Об'єднаних сил, втрат у лавах українських військових немає. Про це повідомляє пресцентр Об’єднаних сил.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї», - йдеться у вечірньому зведенні.

    Зокрема, окупанти обстріляли зі стрілецької зброї позиції ОС поблизу Красногорівки (це район відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід»).

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    Мапа боїв: mediarnbo.org
    Мапа боїв: mediarnbo.org

    Другий обстріл зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання - поблизу Зайцевого. Тут позиції українських військових були обстріляні зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Крім того, бойовики випустили 4 міни з мінометів калібру 82 мм.

    Унаслідок обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає, додали у пресцентрі.

    Нагадаємо, що сьогодні вранці на пункті пропуску Станиця Луганська помер 84-річний чоловік. Пенсіонер хотів виїхати з окупованої бойовиками території. 

    До слова, за даними СБУ, на окупованих територіях Донецької та Луганської областей бойовики незаконно утримують 184 людей.

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