Геннадій Москаль: «Розвалюха» на Луганщині за останні роки зросла у 10-20 разів



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На Луганщині змін на краще нема, - Москаль

Кількість «вати» на Луганщині з 2014 року зросла, - ексочільник Луганської ОДА

Геннадій Москаль, колишній голова Закарпатської і Луганської обласних державних адміністрацій в інтерв’ю «Главкому» стверджує, що за останні шість років на Луганщині нема покращення соціально-економічної ситуації.

«Я прихворів і через операцію трішки запізнився на виборчі перегони. Але коли потім поїхав і побачив цю «розвалюху», яка була ще під час 2014 і 2015 років, то можу сказати, що вона збільшилася у 10-20 разів. Кількість «вати» також зросла», - вважає колишній голова Луганської облдержадміністрації.

Москаль вирішив не оцінювати роботу теперішнього голови Луганської обласної державної адміністрації і водночас свого колишнього підлеглого Сергія Гайдая. Говорить, що не спілкується з цією людиною, бо свого часу звільнив його з посади голови Мукачівської районної держадміністрації.

«Було за що, бо якщо не було за що, то він би через суд поновився. Для чого про це зараз говорити? Треба гортати сторінки вперед, а не назад. Я ж не історик і не дослідник життя Сергія Гайдая», - вважає Москаль.

Як повідомлялося, Сергій Гайдай у вересні 2015 року прийшов у команді Геннадія Москаля на посаду голови Мукачівської РДА. Був зі скандалом звільнений Москалем влітку 2018 року, судився, але на посаді так і не поновився. У жовтні 2019 року президент Зеленський призначив Гайдая головою Луганської обласної держадміністрації.

Нагадаємо, Геннадій Москаль відомий не лише на Закарпатті, чи Луганщині, де він очолював області, а й у всій Україні. Він працював заступником голови МВС, наприкінці 90-х очолював ГУ МВС у Криму. Зараз вже понад пів року не працює на державній службі. Наприкінці квітня 2019-го він написав заяву про відставку з посади голови Закарпатської облдержадміністрації, яку задовольнив новообраний президент Володимир Зеленський у червні. Призначений у липні минулого року новий керманич області Ігор Бондаренко зміг протриматися на своїй посаді лише пів року і був звільнений з формулюванням «у зв’язку з відсутністю результатів». Нині на Закарпатті немає повноцінного керівника. Виконувачем обов’язків є Олексій Гетманенко.

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