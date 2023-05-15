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Деокупація Донеччини і Луганщини: уряд схвалив постанову про першочергові кроки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Деокупація Донеччини і Луганщини: уряд схвалив постанову про першочергові кроки
Уряд ухвалив постанову про підготовку до дій із стабілізації ситуації на деокупованих територіях
фото з відкритих джерел

Основними напрямами підготовки є безпека, відновлення органів державної влади та інфраструктури

Кабінет міністрів рекомендував Донецькій та Луганській обласним військовим адміністраціям утворити координаційні ради з питань стабілізації ситуації на деокупованих територіях області та їх реінтеграції, затвердити положення про них та утворити координаційні групи, керівники яких входитимуть до координаційних рад. Про це йдеться в ухваленій постанові № 486.

ОВА доручено також забезпечити підготовку координаційними радами проєктів планів першочергових дій зі стабілізації ситуації на деокупованих територіях області та їх реінтеграції.

Координаційні органи при ОВА мають розробити детальні плани дій відразу після деокупації з відповідними фінансово-економічними розрахунками та вказанням строків виконання, сформувати кадровий резерв та матеріально-технічні запаси.

Основними напрямами підготовки є безпека, відновлення органів державної влади, гуманітарне реагування, відновлення інфраструктури, медичне реагування і психологічна підтримка, соціальний захист, економіка, інформаційна політика та освіта.

Відповідні плани будуть затверджуватися за погодженням із Координаційним штабом з питань деокупованих територій, який очолює керівниця Мінреінтеграції Ірина Верещук.

Нагадаємо, триває 446-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Теги: війна Донеччина Луганщина Кабмін

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