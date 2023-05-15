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Складна ситуація в Бахмуті та висока загроза ракетного удару: звіт Генштабу

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Складна ситуація в Бахмуті та висока загроза ракетного удару: звіт Генштабу
В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка
фото: Генштаб ЗСУ

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника

Триває 446-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав два ракетних удари по Костянтинівці Донецької області, застосувавши ЗРК С-300. Крім того, завдав 38 авіаційних ударів та здійснив більш як 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Ймовірність подальших ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – відбулось 37 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій і надалі залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Волинський та Поліський напрямки

Ситуація без особливих змін.

Сіверський та Слобожанський напрямки

Противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Єліне, Мурав’ї Чернігівської області; Вовківка, Іскрисківщина, Волфине, Шпиль, Степок Сумської області, а також Козача Лопань, Гоптівка, Лук’янці, Гатище, Бударки, Нестерне, Кругле, Землянки, Стариця на Харківщині.

Куп’янський напрямок

Противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Цієї доби вів безуспішні наступальні дії в районі Масютівки. Завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кислівка. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Дворічанське, Кам'янка, Красне Перше, Митрофанівка, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кіндрашівка, Куп’янськ, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

Лиманський напрямок

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційного удару в районі Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка та Білогорівка Луганської області і Верхньокам’янське та Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населеного пункту Іванівське. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Дружба, Північне, Петрівка, Торецьк Донецької області.

Авдіївський напрямок

Противник продовжує знищувати інфраструктуру населених пунктів, завдав авіаційних ударів по Авдіївці, обстріляв Степове, Ласточкине, Авдіївку, Первомайське та Карлівку Донецької області.

Мар’їнський напрямок

Підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Гостре, Георгіївка, Мар’їнка та Новомихайлівка Донецької області.

Шахтарський напрямок

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вугледар, Пречистівка, Новоукраїнка та Шахтарське.

Запорізький та Херсонський напрямки

Противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Вільне Поле Донецької області, Мала Токмачка Запорізької області та Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли населених пунктів Бурлацьке, Вільне Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Мала Токмачка, Оріхів та Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон.

Віднедавна, на тимчасово захопленій території Запорізької області, особам, які погодились співпрацювати з російськими окупантами, запропоновано зафіксувати у письмовому вигляді відмову від громадянства України та прийняти російське. Тим, хто відмовляється, загарбники погрожують звільненням із робочих місць з подальшим переслідуванням.

З метою посилення контролю за населенням, у тимчасово окупованому Криму, оперативними групами МВС та ФСБ РФ проводяться рейди по залізничних станціях та автовокзалах. У першу чергу перевірці підлягають кримські татари.

Авіація Сил оборони за добу завдала сім ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника, а також сім – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили пункт управління, два райони зосередження живої сили, три артилерійських підрозділи на вогневій позиції, дві станції радіоелектронної боротьби, а також склад боєприпасів окупантів.

Теги: ЗСУ війна росія окупанти Україна

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