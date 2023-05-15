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Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський розповів, коли Україна буде готова до контрнаступу
Володимир Зеленський
фото з відкритих джерел

Україна розпочне контрнаступ після того, як завершиться постачання озброєння

Президент Володимир Зеленський сказав, що Україна буде готова розпочати контрнаступ після завершення поставок озброєння та сприятливих погодних умов. Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.

«Перш за все, ми не плануємо контрнаступ місяцями. Для нас це пріоритетне питання, тому ми повинні були заздалегідь підготуватися з нашими планами... Є питання по ряду напрямків. Перше питання – це, звичайно, боєприпаси. Я кажу про це як про пріоритет не тому, що хочу поскаржитися, а тому, що це ресурс, без якого контрнаступ неможливий. Але я хочу чітко сказати, що без цього ресурсу неможлива оборона держави», – сказав він.

Зеленський наголосив, що це не просто питання контрнаступу. Питання в тому, щоб провести контрнаступ і не втратити ті території, які ми маємо.

«Попри те, що ми сильніші – я думаю, що ми більш вмотивовані, ніж Росія. Однак, ми повинні все підготувати, бути забезпечені зброєю і мотивованими людьми, щоб не втратити своїх людей. Тому найголовніше, що нам потрібно, – це ресурси для тих планів, які вже складені. Чесно кажучи, на це впливає і погода. Це абсолютний факт, тому що, скажімо так, земля має бути придатною для нашої зброї. У нас не такий широкий спектр бронетехніки», – розповів президент.

За його словами, для військово-політичного командування України одним з пріоритетних завдань є мінімізація людських втрат.

Він додав, що Україна буде готова до контрнаступу після того, як завершиться поставка озброєння.

«Як тільки завершиться поставка озброєння, про яку ми домовилися з нашими партнерами, ми будемо готові до контрнаступу, звичайно, з урахуванням зміни погоди. А мета незмінна – деокупація нашої території», – підкреслив Зеленський.

Щодо сумнівів стосовно передачі іншими країнами далекобійних ракет через побоювання, що ЗСУ почне бити по території Росії, Зеленський запевнив, що Україну територія агресора не цікавить. 

Також він наголосив на необхідності сучасної авіації для повного звільнення територій України.

«Зараз ми губимося в небі. Ми завжди говоримо, що сила нашого народу переважує силу РФ. Я вважаю, що за мотивацією ми також сильніші за Росію. На полі бою, на землі ми показали, на що здатні. Але ми абсолютно розумні люди. Якщо вони мають абсолютну перевагу в небі, то так тому і бути. Щоб розв'язати таку проблему, треба її визнати. І щоб це зробили наші партнери також. Ми хотіли б отримати їхню підтримку, щоб надати нам винищувачі західного зразка, звичайно F-16. Є й інші винищувачі, Eurofighter`и тощо. Є різні назви. Ми працюємо з усіма, щоб отримати щось у цій сфері», – зазначив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що у Парижі відбулася зустріч Володимира Зеленського з президентом Французької Республіки Еммануелем Макроном.

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Теги: деокупація земля Володимир Зеленський Україна боєприпаси президент озброєння звільнення контрнаступ росія

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