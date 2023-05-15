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Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності – BBC

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності – BBC
Далекобійні ракети Storm Shadow, які вже отримала Україна від Британії
фото з відкритих джерел

Далекобійні ракети завадять Москві поповнювати запаси окупантів на передовій

Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше. Про це повідомляє BBC.

Назва ракет не зазначається.

Нові ракети можуть бути використані для знищення позицій Росії на окупованій території України.

Видання зазначає, що якщо Україна буде нищити російські командні центри, центри матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів на окупованих територіях, тоді для Москви може виявитися неможливим продовжувати поповнення своїх військ на передовій на місцях.

Storm Shadow – це крилата ракета великої дальності зі скритними можливостями, спільно розроблена Великою Британією та Францією, яка зазвичай запускається з повітря. З дальністю стрілянини понад 250 км це трохи менше від дальності американських армійських тактичних ракетних систем класу «земля-земля» або Atacms, про які Україна давно просила.

Нагадаємо, 11 травня Велика Британія передала Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. У росіян виникла справжня істерика з приводу передачі Україні далекобійної потужної зброї, адже ракету Storm Shadow по праву називають «вбивцею бункерів».

Сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Великій Британії.

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Теги: Володимир Зеленський Ріші Сунак Велика Британія війна ракета

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