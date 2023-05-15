Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності – BBC
Далекобійні ракети завадять Москві поповнювати запаси окупантів на передовій
Велика Британія надасть Україні сотні ракет великої дальності. Це на додаток до крилатих ракет Storm Shadow, які були анонсовані раніше. Про це повідомляє BBC.
Назва ракет не зазначається.
Нові ракети можуть бути використані для знищення позицій Росії на окупованій території України.
Видання зазначає, що якщо Україна буде нищити російські командні центри, центри матеріально-технічного забезпечення та склади боєприпасів на окупованих територіях, тоді для Москви може виявитися неможливим продовжувати поповнення своїх військ на передовій на місцях.
Нагадаємо, 11 травня Велика Британія передала Україні далекобійні авіаційні ракети Storm Shadow. У росіян виникла справжня істерика з приводу передачі Україні далекобійної потужної зброї, адже ракету Storm Shadow по праву називають «вбивцею бункерів».
Сьогодні президент Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Великій Британії.
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