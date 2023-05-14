Зеленський повідомив, чого ще бракує Україні для контрнаступу

Володимир Зеленський: «Ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце допомоги»

Ще кілька візитів до країн-партнерів і Україна буде готова до контрнаступу. Про це заявив президент України Зеленський під час свого виступу на пресконференції з Олафом Шольцем у Німеччині.

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«Ще кілька візитів і все», – відповів коротко Володимир Зеленський на питання, чи достатньо вже Україна отримала зброї для початку наступу.

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При цьому глава держави подякував канцлеру Німеччини за військову допомогу. Він зазначив, що країни продовжать співпрацювати у цьому питанні.

«Німеччина сьогодні знаходиться на другому місці (у постачанні зброї, - ред.). Я скажу відверто, ми будемо робити все, щоб вивести Німеччину на перше місце допомоги», – зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні, 14 травня, президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до столиці Німеччини Берліну, де має відбутися зустріч із президентом Франком-Вальтерем Штайнмаєром.

Водночас після зустрічі з президентом Німеччини, канцлер Олаф Шольц прийняв Володимира Зеленського з військовими почестями в канцелярії. Вже після бесіди віч-на-віч й ще однієї дискусії в малих групах – запланована пресконференція.

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Раніше повідомлялося, що Зеленський сьогодні, 14 травня прибув до штаб-квартири міноборони Німеччини. По всьому центру Берліна посилено заходи безпеки. Авіалайнер із Зеленським на шляху до столиці ФРН із Риму супроводжували винищувачі.

До приїзду Зеленського уряд Німеччини вирішив виділити Україні новий пакет військової допомоги на 2,7 млрд євро. До нього увійдуть системи ППО, танки, БМП, артилерійські снаряди.