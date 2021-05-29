Депутат від ОПЗЖ накричав на мера Ізюму в гучномовець і зірвав сесію (відео)
Присутні намагалися заспокоїти депутата, а коли стало зрозуміло, що ситуація не зміниться – викликали поліцію
У місті Ізюм Харківської області депутат від проросійської партії ОПЗЖ Денис Штейман вирішив зірвати сесію міськради, використавши гучномовець. Про це повідомляє паблік Kharkiv Journal в Telegram.
На опублікованих кадрах видно, як Штейман щось кричить у гучномовець меру Валерію Марченку.
Присутні намагалися заспокоїти депутата, а коли стало зрозуміло, що ситуація не зміниться – викликали поліцію.
Зазначимо, у січні 2021 року в залі міськради Штейман побився з депутатом Анатолієм Жидковим з партії «Нові обличчя». Тоді розтягували депутатів сам мер та інші обранці.
Нагадаємо, засідання селищної ради під Києвом закінчилося бійкою, депутатка в лікарні (відео).