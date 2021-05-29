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    Депутат від ОПЗЖ накричав на мера Ізюму в гучномовець і зірвав сесію (відео)

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    Депутат від проросійської партії ОПЗЖ&nbsp;Денис Штейман&nbsp;вирішив зірвати сесію міськради в Ізюмі - Депутат від ОПЗЖ накричав на мера Ізюму в гучномовець і зірвав сесію (відео)
    Депутат від проросійської партії ОПЗЖ Денис Штейман вирішив зірвати сесію міськради в Ізюмі
    Скріншот з відео

    Присутні намагалися заспокоїти депутата, а коли стало зрозуміло, що ситуація не зміниться – викликали поліцію

    У місті Ізюм Харківської області депутат від проросійської партії ОПЗЖ Денис Штейман вирішив зірвати сесію міськради, використавши гучномовець. Про це повідомляє паблік Kharkiv Journal в Telegram.

    На опублікованих кадрах видно, як Штейман щось кричить у гучномовець меру Валерію Марченку.

    Присутні намагалися заспокоїти депутата, а коли стало зрозуміло, що ситуація не зміниться – викликали поліцію.

    Зазначимо, у січні 2021 року в залі міськради Штейман побився з депутатом Анатолієм Жидковим з партії «Нові обличчя». Тоді розтягували депутатів сам мер та інші обранці.

    Нагадаємо, засідання селищної ради під Києвом закінчилося бійкою, депутатка в лікарні (відео).

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    Теги: депутат партії мер скандал Харківщина Опозиційна платформа — За життя
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    Депутат від ОПЗЖ накричав на мера Ізюму в гучномовець і зірвав сесію (відео)