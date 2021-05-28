Засідання селищної ради під Києвом закінчилося бійкою, депутатка в лікарні (відео)

Депутат від партії «Нові обличчя» Олександр Хвостенко вдарив депутатку від «Удару» Олену Сокотюк

У четвер, 27 травня, після закриття сесійного засідання Коцюбинської селищної ради сталася штовханина між депутатами, під час якої депутат від партії «Нові обличчя» Олександр Хвостенко вдарив депутатку від «Удару» Олену Сокотюк по голові. Про це повідомив депутат Київської міської ради Дмитро Білоцерковець на своїй сторінці у Facebook.

Сокотюк госпіталізували.

«Інцидент стався через те, що Олена фіксувала на відео конфлікт, який почали депутати від партії «Нові обличчя». Вони тиснули на місцевого мешканця Юрія Устіновського, який ставив їм «незручні» запитання як представникам провладної більшості. Олена Сокотюк голосно заявила про те, що бачить і фіксує протиправні дії. Після цього Хвостенко вибив у неї телефон з рук та вдарив», – розповів Білоцерковець.

Партія «Удар» вважає таку поведінку неприпустимою та вимагає від правоохоронців ретельного розслідування цього інциденту, а від керівництва партії «Нові обличчя» – реакції на недостойні дії депутата.

Відео бійки оприлюднила журналіст Ірина Федорів.

Нагадаємо, в ніч на 27 січня невідомі підпалили автомобіль колишньої очільниці селищної ради смт Коцюбинське Ольги Матюшиної.