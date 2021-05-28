Кличко став не тільки реальним, але й віртуальним

Мер столиці показав, як кожен охочий може з ним спілкуватися через додаток у смартфоні

У додатку доповненої реальності Brama тепер можна побачити мера Києва Віталія Кличка.

Він з‘являється на улюблених локаціях киян – зокрема, на Володимирській гірці та в парку «Наталка». А незабаром через додаток мера столиці можна буде побачити і в аеропорту Київ імені Сікорського.

Можливість долучитися до доповненої реальності на вході на Пішохідно-велосипедний міст Кличко презентував роликом-інструкцією на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

«Друзі! Діджиталізація робить нас ближчими один до одного! Відтепер щодня я вітатимуся з вами у парку «Володимирська гірка», біля входу на Пішохідно-велосипедний міст. А також – в парку «Наталка», – зазначив у дописі до відео мер.

«Що для нашої зустрічі потрібно зробити вам? – Встановити на ваш телефон або планшет додаток Brama, прийти на локацію, зчитати за допомогою гаджета спеціальний маркер із встановленої таблички. Та побачити і почути повідомлення, яке я залишив саме для вас. До зустрічі!», – написав Віталій Кличко.

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До слова, у суботу 29 травня у Києві відкривається великий центр вакцинації від Covid-19. У Центрі вакцинації від коронавірусу на базі Міжнародного виставкового центру робитимуть щеплення вакциною CoronaVac киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія».

Вакцинація триватиме у суботу та неділю з 10:00 до 18:00 за адресою: просп. Броварський, 15 (корпус 4, вхід 4-А).

У центрі працюватимуть бригади медиків, які пройшли спеціальні навчання. Під час роботи Центру вакцинації чергуватиме бригада «швидкої».