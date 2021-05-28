Пам'ятник Кернесу: на Харківщині готують помпезний проєкт

Померлому меру Харкова планують надати звання Почесного громадянина міста посмертно

Харківські архітектори й скульптори підготували ескізи пам'ятника на могилі Геннадія Кернеса. Про це інформує телеканал «Simon».

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов розповів: «Ми хочемо, щоб пам'ятник відображав ритм життя Геннадія Адольфовича. Він був неординарною людиною, і пам'ятник йому не може бути звичайним. Ескізи вже є, я їх бачив, і мені вони дуже подобаються. Багато хто буде здивований, але це відображення того життя, яке прожив Геннадій Кернес».

Він додав, що ескізи поки що тримають в таємниці, а також не уточнив, хто є автором пам'ятника.

Відомо, що для збереження пам’яті про Кернеса у Харкові будуть враховувати результати опитування харків'ян.

«До нас надійшло багато пропозицій: перейменувати парк імені Горького, станцію метро, вулицю або проспект на честь Геннадія Кернеса. Я сказав, що це мають вирішити самі харків'яни. Ми запустили опитування в соцмережах, щоб зрозуміти настрої людей. Як більшість скаже — так і зробимо», — сказав Терехов.

Нагадаємо, що на фасаді міськради встановлять меморіальну дошку Кернесу. Якщо депутати підтримають, то померлому меру нададуть звання Почесного громадянина міста посмертно.

Додамо, що обраний втретє мер міста Кернес помер у ніч на 17 грудня в берлінській клініці Шаріте, куди був госпіталізований 16 вересня з коронавірусом. Тепер обов’язки мера тимчасово виконує секретар Харківської міськради Ігор Терехов.

Депутат Харківської облради двох скликань, народний депутат України VII і VIII скликань Євгеній Мураєв розповів, що в Терехова зараз непогані шанси стати мером Харкова. Водночас у колишнього народного депутата Михайло Добкіна ситуація складніша.