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    Політика

    Дипломат про підтримку французами України: Уявити таке було складно

    Українцям варто дослухатися до промов французьких лідерів, адже саме&nbsp;вони виступають від імені держави - Дипломат про підтримку французами України: Уявити таке було складно
    Українцям варто дослухатися до промов французьких лідерів, адже саме вони виступають від імені держави
    фото: Офіс президента

    Посол Франції переконаний: уряд та народ Франції на боці України попри давню історію стосунків з РФ

    Усі без винятку регіони Франції охопив дух і рух величезної солідарності на підтримку України у протистоянні російській агресії. Уявити собі таке до війни було доволі складно. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів посол Франції в Україні, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен.

    «Я не можу ні з чим порівняти у недавній історії той рух солідарності з Україною, який охопив Францію. Можливо з 19-м століттям, коли такий самий рух охопив Францію по відношенню до Польщі. Будь-ласка не робіть якихось фальшивих домислів щодо цього – впливу російської діаспори на позицію наших еліт», – сказав дипломат.

    Водночас Етьєн де Понсен визнав, історичні зв’язки між російським і французьким народом дійсно є: «Ми – європейські народи, ми маємо спільну історію, тут географія і історія – все перемішано. Але попри це, всі французи майже одностайно підтримують українців, співчувають їм і хочуть допомогти, попри історію взаємин між Францією та Росією».

    Дипломат наголосив, у Франції є крайні праві і крайні ліві, які, можливо, симпатизують або більш чутливо ставляться до російського наративу. Це їхнє право. Проте українцям слід дослухатися до лідерів країни.

    «Головне – це те, що говорять очільник Французької Республіки, голова Сенату. Треба орієнтуватися на ті промови, які виголошують саме вони, бо вони виступають від імені держави», – пояснив Етьєн де Понсен.

    Раніше посол Франції в Україні, кар’єрний дипломат Етьєн де Понсен заявив, що президент Франції Еммануель Макрон ніколи не говорив фрази «зберегти обличчя Путіну».

    Нагадаємо, ціна збереження обличчя для пана Путіна буде набагато вищою, ніж відверта поразка російських військ в Україні. Таку думку у інтерв’ю Foreign Policy висловив колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен.

    Крім того, Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

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    Теги: росія окупанти історія НАТО війна посол Україна Еммануель Макрон президент путин уряд окупація #stoprussia
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    Дипломат про підтримку французами України: Уявити таке було складно