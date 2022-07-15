15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні в Україні святкують День українських миротворців

День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки

Сьогодні, 15 липня, в Україні святкують День українських миротворців, який став національним святом 2013 року.

За календарем віряни сьогодні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського

Всесвітній день навичок молоді

За даними Міжнародної організації праці, молоді люди мають в 3 рази більше шансів стати безробітними, ніж дорослі. 1 з 5 молодих людей, або 125 мільйонів, працюють, але живуть у крайній бідності.

Розвиток навичок є основним засобом дати молодим людям можливість зробити плавний перехід до роботи. У грудні 2014 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оголосила 15 липня Всесвітнім Днем навичок молоді. Мета цього дня – домогтися більш високих соціально–економічних умов для сучасної молоді як засіб вирішення проблем безробіття і зайнятості.

День українських миротворців

У травні 2013 року Верховна Рада України своєю Постановою визначила 15 липня – Днем українських миротворців. Мета дня – вшанування мужності, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.

Яке сьогодні церковне свято

За календарем віряни сьогодні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського. У народі цей день називали Берегині, адже присвячене матері всіх духів.

Православна церква 15 липня вшановує пам'ять святителя Фотія. Також вшановують Берегиню – прародительку всього живого, захисницю від бід і нечистої сили. Згідно з повір'ями, 15 липня вона наповнює трави і квіти особливою силою.

Традиції та обряди

Господині готують на вечерю вареники з вишнею.

У цей день заведено саджати березу біля будинку. Слов’яни вірять, що це дерево оберігає людей і житла від нечистої сили.

В це народне свято дівчата проводять любовні привороти. Вони таємно кладуть на поріг будинку гілочку берези. Після того, як коханий переступає гілку, ховають її в сухе місце і промовляють: «Як цей прут сохне, так нехай і він, (ім’я хлопця), від любові до мене сохне».

Що сьогодні не можна робити:

Не можна працювати в полі;

Не можна шити та займатись домашніми справами;

Не можна займатись важкою фізичною працею;

Не можна бажати комусь зла, сваритись та кричати;

Не можна тримати негативні думки в голові.

День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки.

Народні прикмети:

Якщо на деревах вже помітне жовте листя, то осінь та зима будуть ранніми;

Якщо у лісі багато ягід, то зима буде морозною;

Якщо сьогодні вийти в поле, вмитись джерельною водою та витертись вишитим рушником, то можна покращити здоров'я;

Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим.

Іменини

День ангела (іменини) сьогодні святкують: Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.

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