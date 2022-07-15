15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки
За календарем віряни сьогодні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського
Всесвітній день навичок молоді
За даними Міжнародної організації праці, молоді люди мають в 3 рази більше шансів стати безробітними, ніж дорослі. 1 з 5 молодих людей, або 125 мільйонів, працюють, але живуть у крайній бідності.
Розвиток навичок є основним засобом дати молодим людям можливість зробити плавний перехід до роботи. У грудні 2014 року Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла оголосила 15 липня Всесвітнім Днем навичок молоді. Мета цього дня – домогтися більш високих соціально–економічних умов для сучасної молоді як засіб вирішення проблем безробіття і зайнятості.
День українських миротворців
У травні 2013 року Верховна Рада України своєю Постановою визначила 15 липня – Днем українських миротворців. Мета дня – вшанування мужності, зразкового виконання службових обов'язків, вірності присязі учасників миротворчих операцій та забезпечення збереження пам'яті миротворців, які загинули під час виконання обов'язків у складі миротворчого контингенту та миротворчого персоналу.
Яке сьогодні церковне свято
За календарем віряни сьогодні вшановують Покладення ризи Пресвятої Богородиці, а також пам'ять Святого Фотія, митрополита Київського. У народі цей день називали Берегині, адже присвячене матері всіх духів.
Православна церква 15 липня вшановує пам'ять святителя Фотія. Також вшановують Берегиню – прародительку всього живого, захисницю від бід і нечистої сили. Згідно з повір'ями, 15 липня вона наповнює трави і квіти особливою силою.
Традиції та обряди
Господині готують на вечерю вареники з вишнею.
У цей день заведено саджати березу біля будинку. Слов’яни вірять, що це дерево оберігає людей і житла від нечистої сили.
В це народне свято дівчата проводять любовні привороти. Вони таємно кладуть на поріг будинку гілочку берези. Після того, як коханий переступає гілку, ховають її в сухе місце і промовляють: «Як цей прут сохне, так нехай і він, (ім’я хлопця), від любові до мене сохне».
Що сьогодні не можна робити:
- Не можна працювати в полі;
- Не можна шити та займатись домашніми справами;
- Не можна займатись важкою фізичною працею;
- Не можна бажати комусь зла, сваритись та кричати;
- Не можна тримати негативні думки в голові.
- День рекомендується провести вдома, тому не плануйте далекі поїздки.
Народні прикмети:
- Якщо на деревах вже помітне жовте листя, то осінь та зима будуть ранніми;
- Якщо у лісі багато ягід, то зима буде морозною;
- Якщо сьогодні вийти в поле, вмитись джерельною водою та витертись вишитим рушником, то можна покращити здоров'я;
- Якщо птахи літають низько, то день буде дощовим.
Іменини
День ангела (іменини) сьогодні святкують: Фотій, Генріх, Арсеній та Марія.