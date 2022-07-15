Померла перша дружина Трампа

Івана Трамп померла у Нью-Йорку у віці 73 років

У четвер, 14 липня, у віці 73 років померла перша дружина Дональда Трампа Івана Трамп. Про це повідомляє Bloomberg.

Івана Трамп померла у другій половині дня у четвер, 14 липня, у своїх апартаментах на Манхеттені.

Смерть Івани Трампа офіційно підтвердила її родина.

«З глибоким сумом повідомляємо про смерть нашої улюбленої матері Івани Трампа», – йдеться у заяві.

«Наша мати була неймовірною жінкою – сильним бізнесменом, спортсменкою світового класу, яскравою красунею, дбайливою матір'ю та другом. Івана Трамп мала здатність виживати. Вона втекла від комунізму та стала частиною цієї країни. Вона навчила своїх дітей витримці та стійкості, вмінню співчувати та рішучості. Її дуже не вистачатиме її матері, трьом дітям та десяти онукам».

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Bonnie Geller-Geld (@bonniegellergeld)

Івана Трамп вийшла заміж за Дональда Трампа у 1977 році і обіймала ключові керівні посади у Trump Organization. Їхній шлюб супроводжувався скандалами, а роман Дональда Трампа з Марлою Мейплс став надбанням публіки. Пара розірвала шлюб у 1992 році. У шлюбі народилося троє дітей – Дональд молодший, Іванка та Ерік.