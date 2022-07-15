Була найбажанішою дитиною: що відомо про матір і доньку, які потрапили під ракети у Вінниці

Під час повітряної тривоги мама з дитиною йшли на розвиваючі заняття

Вранці 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, внаслідок чого виникли пожежі. Внаслідок вибуху загинуло 23 особи, 90 – поранено.

Однією із загиблих стала 3-річна Ліза. Її мама – 33-річна дизайнерка і блогерка Ірина Дмитрієва – вижила, але зараз у тяжкому стані перебуває в реанімації.

У день трагедії Ірина опублікувала в Інстаграм миле відео, на кадрах якого показала, як веде доньку на заняття з раннього розвитку дитини. Малятко жваво котить перед собою коляску.

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За годину дитина загине від російської ракети, перебуваючи в ній.

Що відомо про маму з дочкою?

Жінка активно розвивала сторінку в соцмережі, в якій розповідала про виховання дитини із синдромом Дауна та давала поради іншим мамам.

З публікацій мами стає зрозуміло, що дівчинка мала проблеми зі здоров'ям і батьки пообіцяли, що матиме найщасливіше життя. Вони дуже любили і дбали про довгоочікувану доньку.

«Вона взяла найпрекрасніше від нас двох. Тому що народилася в коханні і була найбажанішою дитиною. З 14-го тижня вагітності, коли поставили порок серця, ми вже так сильно її любили, і вірили. І пообіцяли, що в неї буде сама щасливе життя! І ми ніколи, ніколи її не залишимо!!! А як інакше? Для мене іншого варіанту не існує. Є тільки такий – безумовна любов, щоденна робота і нескінченна віра! Завжди мріяла про принцесу з довгим русявим волоссям і карими очима. Мій улюблений колір очей. Моя Єлизавета», – писала Ірина.

За кілька днів до трагедії щаслива жінка публікувала знімки із донькою після фотосесії у лавандовому полі.

До початку повностабної війни родина жила в Києві, проте після перших «прильотів« ухвалила рішення переїхати до рідного міста Ірини – Вінниці.

«Зараз у мами, в будинку, де виросла, і в місті, в якому народилася. Але моє життя, і моя душа залишилися в Києві. Коли їхала – ще була зима, а за кілька тижнів – уже літо. Стільки планів було. І знову починати все спочатку. Найголовніше зараз – перемога. А решту обов'язково досягнемо!– – писала жінка.

Друзі Ірини шоковані жахливою трагедією, що сталася з мамою та дівчинкою.

«Життєрадісна Іра, моя колишня колега, вона так любила свою малечу. Її дочка загинула. Маленьку, красиву, безневинну дитину вбили. Іра в реанімації. Я хочу, щоб українські ракети полетіли в російські міста», - написала в соцмережі Валентина Емінова (Воробйова ).