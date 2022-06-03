  1. Головна
  2. Новини
  3. Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні
рус
    Новини

    Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

    Генсек НАТО: в Україні йде &laquo;війна на виснаження&raquo; - Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні
    Генсек НАТО: в Україні йде «війна на виснаження»
    фото: AFP

    Столтенберг переконаний, що війна в України закінчиться за столом переговорів

    Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Україні йде «війна на виснаження». Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні, повідомляє CNN.

    «Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи», – сказав Столтенберг.

    Він додав, що це перетворилося на «війну на виснаження», де українці «платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою», але «Росія зазнає ще більших втрат».

    Столтенберг похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США «змінює ситуацію на полі бою щодня».

    «Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше», – сказав він.

    Столтенберг переконаний, що війна в України закінчиться за столом переговорів, але Росія зазнає більших втрат.

    Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.

    Теги: росія окупанти США НАТО війна путін українці Україна Єнс Столтенберг президент окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні