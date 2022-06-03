Генсек НАТО розповів, чим закінчиться «війна на виснаження» в Україні

Столтенберг переконаний, що війна в України закінчиться за столом переговорів

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Україні йде «війна на виснаження». Про це він сказав після зустрічі з президентом США Джо Байденом, віцепрезидентом Камалою Гарріс та радником з національної безпеки Джейком Салліваном у Вашингтоні, повідомляє CNN.

«Війни за своєю природою непередбачувані, і тому ми просто маємо бути готовими до довгострокової перспективи», – сказав Столтенберг.

Він додав, що це перетворилося на «війну на виснаження», де українці «платять високу ціну за захист своєї країни на полі бою», але «Росія зазнає ще більших втрат».

Столтенберг похвалив США за лідерство та підтримку України, а також лідерство у підтримці Трансатлантичного альянсу. За його словами, підтримка США «змінює ситуацію на полі бою щодня».

«Президент Путін хотів менше НАТО, і тому він вторгся в Україну, але він отримує більше», – сказав він.

Столтенберг переконаний, що війна в України закінчиться за столом переговорів, але Росія зазнає більших втрат.

Нагадаємо, Збройні Сили України знову завдали удару по позиціях російських військ у Чорнобаївці в Херсонській області. В результаті був знищений склад боєприпасів окупантів.