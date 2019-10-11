Колишній радник Пентагону про «формулу Штайнмаєра»: Це пастка для України



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Старший директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії Майкл Карпентер

Майкл Карпентер переконаний, що «формула Штайнмаєра» - це програш для України

Екзаступник помічника міністра оборони США, а нині старший директор Центру дипломатії та глобальної взаємодії Майкл Карпентер застеріг, що «формула Штайнмаєра», яку Європа хоче нав'язати Україні, зосереджується на скасуванні відповідальності РФ за війну й примусі Києва вести справи зі ставлениками Кремля на Донбасі.

Про це він сказав у коментарі Укрінформу.

«Це дуже небезпечний шлях», - охарактеризував експерт спроби нав'язати Україні сценарій за так званою «формулою Штайнмаєра».

Він пояснив, що тодішній глава МЗС Німеччини насправді запропонував забути надважливі передумови, прописані в Мінських угодах 2015 року, та одразу перейти до виборів на Донбасі й надання спеціального статусу окупованим територіям. Як уточнив експерт, йдеться про припинення вогню на Донбасі, виведення важкого озброєння і військ, а також забезпечення присутності місії ОБСЄ на окупованих територіях Донбасу та відновлення суверенітету України.

«Без повернення контролю за міжнародним кордоном, Україна не матиме суверенітету на цих територіях. Це надзвичайно важливо», - підкреслив Карпентер.

Крім того, він звернув увагу на те, у який спосіб запроваджується концепція формули Штайнмаєра. «У контексті міжнародних дискусій це зводиться до тиску на Україну, а не Росію. Адже і президент Макрон, і канцлер Меркель зосереджують розмову на тому, чого очікувати від спеціального статусу (Донбасу – ред.)», – зауважив ексрадник Пентагону.

Він підкреслив, що в цій риториці зовсім не звертається увага на роль Росії в переговорах. «Це дуже прикро, і я думаю, що наступний саміт у Нормандському форматі, відверто, стане чимось на кшталт пастки для України», - зауважив Карпентер.

За його словами, Росія навпаки лише виграє при такому розвитку подій, оскільки такий підхід виводить Москву з-під відповідальності як сторону та підбурювача конфлікту.

«Ця формула примушує Україну говорити напряму із сепаратистами. Це програш для України, тому що сепаратисти відмовляться виконувати те, що ми вважаємо вільними й справедливими виборчими процедурами, а Росія говоритиме: «Ну ви ж маєте домовлятися з цими людьми на цих територіях. Нас там немає, говоріть з ними», - зазначив експерт.

Він додав, що міжнародне співтовариство, зі свого боку, тиснутиме на український уряд. «Мовляв саме вони (сепаратисти – ред.) контролюють цю територію, тож робіть все, що можна», - зауважив Карпентер.

Франк-Вальтер Штайнмаєр - глава МЗС ФРН на момент початку агресії РФ проти України і до січня 2017 го, учасник переговорів в нормандському форматі. «Формула Штайнмаєра» - запропонований ним порядок виконання Комплексу заходів (їх прийнято на другий мінської зустрічі лідерів формату). Вперше про ФШ стало відомо після Паризького саміту четвірки в жовтні 2015 го.