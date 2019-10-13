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    У світі

    США готують потужні санкції проти Туреччини, – Трамп

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    Президент США Дональд Трамп - США готують потужні санкції проти Туреччини, – Трамп
    Президент США Дональд Трамп

    Для введення обмежувальних заходів проти Туреччини можуть знадобитися додаткові законопроекти

    Президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку разом з Конгресом санкцій проти Туреччини через військову операцію на півночі Сирії.

    Про це глава Білого дому написав на своїй сторінці в Twitter.

    «Разом з Ліндсі Гремом і багатьма членами Конгресу, включаючи демократів, працюємо над введенням потужних санкцій проти Туреччини», – сказано у повідомленні.

    Американський лідер зазначив, що Міністерство фінансів вже готове до роботи, проте для введення обмежувальних заходів проти Туреччини можуть знадобитися додаткові законопроекти.

    «Є широкий консенсус з цього питання. Туреччина просить, щоб ми цього не робили», – наголосив Трамп.

    Нагадаємо, 9 жовтня Туреччина почала масштабну антитерористичну операцію «Джерело миру» в Сирії на схід від річки Євфрат з метою ліквідувати терористичні загрози біля кордонів Туреччини і створити зону безпеки, в яку добровільно повернуться мільйони сирійських біженців.

    Я повідомлялося, міністерство оборони Туреччини повідомило, що під час операції «Мирна весна» було ліквідовано 415 терористів на півночі Сирії.

    Туреччина США санкції Дональд Трамп президент
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