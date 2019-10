США готують потужні санкції проти Туреччини, – Трамп

Для введення обмежувальних заходів проти Туреччини можуть знадобитися додаткові законопроекти

Президент США Дональд Трамп повідомив про підготовку разом з Конгресом санкцій проти Туреччини через військову операцію на півночі Сирії.

Про це глава Білого дому написав на своїй сторінці в Twitter.

«Разом з Ліндсі Гремом і багатьма членами Конгресу, включаючи демократів, працюємо над введенням потужних санкцій проти Туреччини», – сказано у повідомленні.

Американський лідер зазначив, що Міністерство фінансів вже готове до роботи, проте для введення обмежувальних заходів проти Туреччини можуть знадобитися додаткові законопроекти.

«Є широкий консенсус з цього питання. Туреччина просить, щоб ми цього не робили», – наголосив Трамп.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned!