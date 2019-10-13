Україна з початку року збільшила експорт м’яса птиці на чверть



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Імпорт м’яса птиці і субпродуктів за дев’ять місяців 2019 року скоротився на 4,4%

Україна в січні-вересні 2019 року наростила експорт м’яса птиці і субпродуктів на 24,5% – до 303,36 тисяч тонн.

Про це йдеться на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно з даними, в грошовому вираженні експорт цієї продукції зріс на 15,3% – до 439,47 млн доларів.

У той же час імпорт м’яса птиці і субпродуктів за дев’ять місяців 2019 року скоротився на 4,4% – до 94,73 тисяч тонн, у грошовому еквіваленті – на 3,4%, до 37,89 млн доларів.

Крім того, згідно з даними ДФС, експорт свинини за підсумками січня-вересня 2019 року становив 1,6 тис. тонн проти 1,5 тис. тонн за аналогічний період 2018 року.

Цієї продукції було поставлено на суму 3,55 млн доларів проти 3,24 млн доларів за дев’ять місяців 2018 року.

Імпорт свинини в Україну за цей період скоротився на 0,1% – до 18,32 тис. тонн. В країну ввезено свинини на 34,86 млн доларів проти 36,79 млн доларів у січні-вересні 2018 року.

Як повідомлялося з посиланням на митні дані ДФС, Україна в 2018 році збільшила експорт м’яса птиці і субпродуктів до 328,97 тис. тонн (+ 21,2%) у порівнянні з 2017 роком, імпорт – до 130,46 тис. тонн (+10,3%).

Експорт свинини скоротився в 2,8 рази – до 1,76 тис. тонн, імпорт зріс в п’ять разів – до 28,56 тис. тонн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку року в Україні подешевшала низка соціальних продуктів харчування.

Як повідомлялося, у вересні лідером з подорожчання в Україні серед продуктів стала гречана крупа.