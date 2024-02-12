До Києва прибули представники Міжнародного валютного фонду: деталі візиту

Команда МВФ також братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України

Сьогодні, 12 лютого, до Києва із робочим візитом прибули представники Міжнародного валютного фонду. Під час дискусій обговорюватимуть економічну політику влади України та виклики, що стоять перед економікою. Про це заявив постійний представник МВФ Ваграм Степанян, пише РБК-Україна.

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«Команда МВФ на чолі з Умою Рамакрішнан, заступником директора Європейського департаменту МВФ, розпочинає сьогодні у Києві зустрічі з представниками влади України та іншими партнерами», – йдеться в заяві.

За його словами, дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України.

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Команда МВФ також братиме 13 лютого участь в інаугураційному засіданні керівного комітету Фонду розвитку потенціалу України, що адмініструється МВФ. На цій зустрічі представників влади України, партнерів з розвитку та фахівців МВФ обговорюватимуться «пріоритети щодо посилення спроможностей України та підтримка МВФ цього важливого завдання».

Після цих зустрічей 17 лютого місія МВФ на чолі з Гевіном Греєм розпочне дискусії з представниками влади України у Варшаві у контексті третього перегляду програми розширеного фінансування, що підтримується МВФ.

Минулого разу делегація Міжнародного валютного фонду відвідувала Київ у жовті 2023 року. Нагадаємо, що 25 вересня місія МВФ з розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту в розмірі $900 млн до кінця року.