Уряд схвалив поновлення митних перевірок

Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

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Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ

Документом пропонується з 1 березня:

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відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;

поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;

передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок в разі зміни таким платником свого місцеперебування.

Нагадаємо, Державна митна служба України створила для українців новий онлайн-сервіс, який дозволяє моніторити статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Як повідомлялося, Державна митна служба у взаємодії з Міноборони виявили понад 3 тис. випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами.