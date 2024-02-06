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Уряд схвалив поновлення митних перевірок

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Уряд схвалив поновлення митних перевірок
Поновлення митних перевірок розпочнеться з 1 березня
фото з відкритих джерел

Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ

Кабінет міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає поновлення документальних митних перевірок з 1 березня. Про це повідомив представник Кабміну у парламенті Тарас Мельничук.

Ухвалення законопроєкту є одним із зобовʼязань української влади перед МВФ

Документом пропонується з 1 березня:

  • відновити повноваження митних органів на проведення документальних перевірок дотримання вимог законодавства, у тому числі щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати митних платежів;
  • поновити на невикористаний строк документальні перевірки (зустрічні звірки), які були розпочаті та не завершені до 24 лютого 2022 року;
  • передбачити протягом 60 днів з дня набрання чинності законом надсилання (вручення) актів (довідок) про результати документальних перевірок, звірок, заперечень, податкових повідомлень-рішень, процедура вручення яких не завершена до 24 лютого 2022 року.

Водночас пропонується встановити мораторій на проведення Митницею документальних перевірок для платників податків, які знаходяться на окупованих територіях або у зоні активних бойових дій, а також врегулювати відновлення перевірок в разі зміни таким платником свого місцеперебування.

Нагадаємо, Державна митна служба України створила для українців новий онлайн-сервіс, який дозволяє моніторити статус митного оформлення міжнародних поштових та експрес-відправлень.

Як повідомлялося, Державна митна служба у взаємодії з Міноборони виявили понад 3 тис. випадків неотримання гуманітарної допомоги військовими частинами.

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Теги: митниця Державна митна служба уряд Кабмін МВФ

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