В Україну прибула делегація Міжнародного валютного фоду: названа мета візиту

Діалог високого рівня фокусуватиметься на заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування

У неділю до Києва прибула команда Міжнародного валютного фонду (МВФ). Делегація зустрінеться з представниками української влади задля обговорення програми розширеного фінансування (EFF) для нашої країни. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає «Інтерфакс-Україна».

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Зазначається, що делегацію очолює заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан. Делегати зустрінуться з представниками української влади та ключовими партнерами.

«Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ», – заявив Степанян.

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Нагадаємо, що 25 вересня місія МВФ з розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту в розмірі $900 млн до кінця року.

До слова, війна в Україні негативно впливає як на попит, так і на пропозицію кредитних ресурсів. Виходячи з цього, МВФ занепокоєний розростанням флагманської владної програми «5-7-9%» та вимагає її фокусування на малому та середньому бізнесі. Проте в інтерв'ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев наголосив, що програма «5-7-9%» буде лише розширюватися для малого та середнього бізнесу, а не скорочуватися.