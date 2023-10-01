Головна Київ Новини
search button user button menu button

В Україну прибула делегація Міжнародного валютного фоду: названа мета візиту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
В Україну прибула делегація Міжнародного валютного фоду: названа мета візиту
Делегати МВФ зустрінуться з представниками української влади та ключовими партнерами
фото: bank.gov.ua

Діалог високого рівня фокусуватиметься на заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування

У неділю до Києва прибула команда Міжнародного валютного фонду (МВФ). Делегація зустрінеться з представниками української влади задля обговорення програми розширеного фінансування (EFF) для нашої країни. Про це повідомив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян, передає «Інтерфакс-Україна».

Зазначається, що делегацію очолює заступниця директора Європейського департаменту МВФ Ума Рамакрішнан. Делегати зустрінуться з представниками української влади та ключовими партнерами.

«Діалог високого рівня фокусуватиметься на перспективних заходах і викликах у контексті програми розширеного фінансування (EFF), яку реалізує Україна за підтримки МВФ», – заявив Степанян.

Нагадаємо, що 25 вересня місія МВФ з розпочала роботу у Варшаві для підготовки другого перегляду програми розширеного фінансування EFF. У разі її успіху Україна розраховує на отримання третього траншу кредиту в розмірі $900 млн до кінця року.

До слова, війна в Україні негативно впливає як на попит, так і на пропозицію кредитних ресурсів. Виходячи з цього, МВФ занепокоєний розростанням флагманської владної програми «5-7-9%» та вимагає її фокусування на малому та середньому бізнесі. Проте в інтерв'ю «Главкому» голова фінансового комітету Ради Данило Гетманцев наголосив, що програма «5-7-9%» буде лише розширюватися для малого та середнього бізнесу, а не скорочуватися.

Читайте також:

Теги: МВФ фінансування Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Швейцарія вже бере участь у гуманітарній діяльності з розмінування в Україні
Швейцарія виділяє понад $100 млн для розмінування в Україні
29 вересня, 17:02
Прездент Чехії (в центрі) вирушив для участі у Генасамблеї ООН
Президент Чехії передбачає конфлікт під час Генасамблеї ООН
18 вересня, 09:34
Усупереч рішенню ЄС про скасуваня тимчасових обмежень експорту, Польща, Словаччина та Угорщина ввели односторонню заборону на продукцію з України
Зерновий конфлікт: Польща вимагає від України відкликати позов до СОТ
27 вересня, 12:14

Новини

В Україну прибула делегація Міжнародного валютного фоду: названа мета візиту
В Україну прибула делегація Міжнародного валютного фоду: названа мета візиту
У Києві вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць (фото)
У Києві вшанували пам’ять загиблих захисників та захисниць (фото)
Фотографія приносила йому щастя. У Києві попрощалися з добровольцем Джоном, який повернувся на війну з Америки
Фотографія приносила йому щастя. У Києві попрощалися з добровольцем Джоном, який повернувся на війну з Америки
Обвал Дегтярівського мосту в Києві: з'явилися нові фото
Обвал Дегтярівського мосту в Києві: з'явилися нові фото
Обвал Дегтярівського мосту: будівельна компанія взяла всю відповідальність на себе
Обвал Дегтярівського мосту: будівельна компанія взяла всю відповідальність на себе
Який вигляд має Дегтярівський міст після обвалу (відео)
Який вигляд має Дегтярівський міст після обвалу (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
32K
Покрова Пресвятої Богородиці: привітання та листівки
31K
Верещук дала поради біженцям, які стикаються з недружнім ставленням у Європі
17K
День захисників та захисниць України: історія свята, привітання та листівки
15K
Під Івано-Франківськом стався потужний вибух
14K
Палата представників США ухвалила фінансування уряду, але без допомоги для України

Новини

У ЗСУ дефіцит дешевих безпілотників через обмеження Китаю – NYT
Сьогодні, 03:27
ООН надасть Україні $123 млн для проходження зимового періоду
Сьогодні, 02:22
Велика Британія вперше направить своїх військових до України
Сьогодні, 00:50
У Росії всі виділені кошти на захоплення України розкрадалися – Буданов
Сьогодні, 00:28
Україна вживає заходів, щоб не допустити передачу іранських ракет Росії
Сьогодні, 00:11
1 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту