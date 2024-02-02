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Європейські уряди можуть пошкодувати про підтримку протестів фермерів – МВФ

Христина Петренко
glavcom.ua
Європейські уряди можуть пошкодувати про підтримку протестів фермерів – МВФ
Якщо протести триватимуть, то вони заженуть уряди в кут
фото з відкритих джерел

У МВФ закликали уряди в усьому світі працювати над відновленням фіскальних буферів

Уряди повинні протистояти закликам до збільшення фінансової підтримки фермерів, які протестують у Європі, заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. Про це повідомляє France24.

«Ви бачите, як фермери протестують. На людському рівні я розумію, що вони стикаються з більшими труднощами, і їм непросто виконувати роботу, яку вони виконують», – сказала Георгієва під час пресбрифінгу в офісі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні. – Але якщо такі настрої триватимуть та заженуть уряди в кут, у якому вони опиняться нездатними робити те, що необхідно для (зміцнення) економіки, тоді можуть настати дні, про які доведеться шкодувати».

Тисячі фермерів з усієї Європи протестували у четвер у Брюсселі під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка була присвячена «майбутньому європейського сільського господарства».

Після саміту Макрон заявив журналістам, що Франції вдалося переконати ЄС «запровадити більш суворі правила» щодо імпорту зернових та птиці, зокрема, з України.

«Я розмовляла з багатьма політиками, особливо з міністрами фінансів, і вони визнають важливість фіскальної консолідації», – сказала Георгієва.

Вона закликала уряди в усьому світі працювати над відновленням фіскальних буферів, виснажених пандемією COVID-19, закриваючи податкові лазівки та оцінюючи якість існуючих державних витрат.

Нагадаємо, протести фермерів ширяться Європою. 25 січня сільськогосподарські машини перекрили великі магістралі навколо Ліону та Бордо у Франції. Аграрії Франції незадоволені рівнем фінансової підтримки при компенсації збитків від нових екологічних нормативів. Плюс у країні продовжується зростання вартості палива та електрики. 

Також повідомлялось про те, що у четвер, 1 лютого, в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників. Всього демонстрації пройшли у 32 містах у Словаччині та восьми місцях за кордоном. На мітингу виступали у тому числі батьки вбитого журналіста-розслідувача Яна Куцяка, смерть якого шість років тому призвела до масових протестів і відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра.

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Теги: МВФ протест аграрії Париж акція

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