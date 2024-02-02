Європейські уряди можуть пошкодувати про підтримку протестів фермерів – МВФ

Якщо протести триватимуть, то вони заженуть уряди в кут

У МВФ закликали уряди в усьому світі працювати над відновленням фіскальних буферів

Уряди повинні протистояти закликам до збільшення фінансової підтримки фермерів, які протестують у Європі, заявила директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва. Про це повідомляє France24.

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«Ви бачите, як фермери протестують. На людському рівні я розумію, що вони стикаються з більшими труднощами, і їм непросто виконувати роботу, яку вони виконують», – сказала Георгієва під час пресбрифінгу в офісі Міжнародного валютного фонду у Вашингтоні. – Але якщо такі настрої триватимуть та заженуть уряди в кут, у якому вони опиняться нездатними робити те, що необхідно для (зміцнення) економіки, тоді можуть настати дні, про які доведеться шкодувати».

Тисячі фермерів з усієї Європи протестували у четвер у Брюсселі під час зустрічі президента Франції Еммануеля Макрона з очільницею Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка була присвячена «майбутньому європейського сільського господарства».

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Після саміту Макрон заявив журналістам, що Франції вдалося переконати ЄС «запровадити більш суворі правила» щодо імпорту зернових та птиці, зокрема, з України.

«Я розмовляла з багатьма політиками, особливо з міністрами фінансів, і вони визнають важливість фіскальної консолідації», – сказала Георгієва.

Вона закликала уряди в усьому світі працювати над відновленням фіскальних буферів, виснажених пандемією COVID-19, закриваючи податкові лазівки та оцінюючи якість існуючих державних витрат.

Нагадаємо, протести фермерів ширяться Європою. 25 січня сільськогосподарські машини перекрили великі магістралі навколо Ліону та Бордо у Франції. Аграрії Франції незадоволені рівнем фінансової підтримки при компенсації збитків від нових екологічних нормативів. Плюс у країні продовжується зростання вартості палива та електрики.

Також повідомлялось про те, що у четвер, 1 лютого, в понад 30 містах Словаччини знову пройшли протести проти уряду Роберта Фіцо, у столиці Братиславі акція стала найбільшою і зібрала 30 тисяч учасників. Всього демонстрації пройшли у 32 містах у Словаччині та восьми місцях за кордоном. На мітингу виступали у тому числі батьки вбитого журналіста-розслідувача Яна Куцяка, смерть якого шість років тому призвела до масових протестів і відставки Фіцо з посади прем'єр-міністра.