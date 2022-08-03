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До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Естонії

Іванна Гордійчук
Сьогодні, 14:43 glavcom.ua
До Києва з робочим візитом прибув глава МЗС Естонії
Сторони обговорили підтримку й повоєнне відновлення України
Денис Шмигаль/Telegram

Урмас Рейнсалу зустрівся з Денисом Шмигалем 

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль провів зустріч з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу, який прибув з робочим візитом до Києва. Про це Шмигаль повідомив у Telegram.

«Естонія – один із найбільших партнерів і друзів України. Радий зустрічі в Києві з міністром закордонних справ Урмасом Рейнсалу. Обговорили зміцнення міжурядового діалогу, підтримку й повоєнне відновлення України», – йдеться в повідомленні.

Шмигаль висловив впевненість, що новий склад естонського уряду продовжить всебічну підтримку України.

«Для нас важливо зараз налагодити двосторонню міжурядову роботу, зокрема в частині співпраці з партнерами по ЄС і НАТО для забезпечення наших першочергових потреб, які допоможуть перемогти у війни з російським агресором», – додав прем’єр.

Нагадаємо, на п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Естонія прийняла рішення про необхідність заборони на володіння зброєю для громадян РФ і Білорусі.

Також Естонія завершила будівництво першої укріпленої ділянки кордону з Росією. Договір на будівництво стіни на кордоні завдовжки 23,5 кілометра було укладено два роки тому і роботи планувалося завершити у 2023 році. Проте швидкий темп будівництва та сприятливі погодні умови дозволили завершити проєкт раніше за план.

Крім цього, Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

Теги: війна в Україні Денис Шмигаль Україна Естонія

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