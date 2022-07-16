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    Політика

    Естонія заборонить росіянам і білорусам володіти зброєю

    Естонія заборонить росіянам і білорусам володіти зброєю
    фото з відкритих джерел

    Росіянам та білорусам анулюють ліцензії на володіння зброєю

    На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну Естонія прийняла рішення про необхідність заборони на володіння зброєю для громадян РФ і Білорусі. Про це повідомляє ERR.

    Як йдеться в частині нової коаліційної угоди, в Естонії громадянам країни-окупанта Росії та її союзниці Білорусі заборонять мати зброю. Вже видані ліцензії будуть анульовані.

    «Дозволи на зброю для громадян РФ і Білорусі будуть визнані недійсними і їх подальша видача буде припинена», – йдеться в коаліційній угоді.

    Оскільки анулювання ліцензій вимагає змін в законах, на реалізацію піде кілька місяців, прогнозує майбутній глава МВС країни.

    Раніше Естонія різко відповіла Шольцу щодо поступок РФ по Калінінграду.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Естонія завершила будівництво першої укріпленої ділянки кордону з Росією раніше плану. Договір на будівництво стіни на кордоні завдовжки 23,5 кілометра було укладено два роки тому і роботи планувалося завершити у 2023 році. Проте швидкий темп будівництва та сприятливі погодні умови дозволили завершити проєкт раніше за план.

    Раніше Естонія відмовилась відкликати підпис під договором про кордони з Росією.

    Також відомо, що Естонія передала Україні партію летальної зброї. Естонія передала Україні протитанкові ракети, гаубиці, протитанкові міни, безвідкатні протитанкові гармати, автоматичну зброю, боєприпаси, одноразові гранатомети та ручні гранати.

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    Теги: росія МВС окупанти зброя війна Естонія Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    Естонія заборонить росіянам і білорусам володіти зброєю