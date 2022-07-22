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    Політика

    Керівник розвідки Естонії назвав довгострокові цілі Путіна у війні

    Керівник розвідки Естонії назвав довгострокові цілі Путіна у війні
    фото з відкритих джерел

    Марран: «У короткостроковій перспективі Путін, як і раніше, зосереджений на Донбасі»

    Росія не залишила своїх намірів щодо захоплення більшої частин території України, але вона програє у цій війні. Про це заявив очільник зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран, пише Err.

    Він також зазначив, що ця перемога буде нескоро і при цьому, Марран не очікує, що Україні вдасться повернути геть усі окуповані землі.

    За словами Маррана, різниця між стратегічними цілями Путіна і ситуацією на місцях збільшується з кожним днем.

    Очільник зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран
    Очільник зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран

    Очільник естонської розвідки підкреслив, що довгострокова мета Путіна – взяти під контроль Київ та усунути український уряд. Також російський диктатор має й інші цілі. «У середньостроковій перспективі він хоче встановити сухопутне поєднання із сепаратистським Придністров'ям у Молдові, а у короткостроковій перспективі він, як і раніше, зосереджений на Донбасі», – сказав Марран.

    Він також наголосив, що російська армія не має можливості «включити другу передачу», тому Москва свідомо прикладає в Україні максимум можливих зусиль. За словами Маррана, за останні п’ять місяців всі вже показали, хто і на що здатен.

    Як повідомлялося, очільник естонських збройних сил Мартін Герем зустрівся із своїм українським колегою, Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та відвідав Бородянку.

    Нагадаємо, спікер Держдуми В'ячеслав Володін обурився ідеєю глави МВС Естонії заборонити володіння зброєю росіянам та білорусам та звинуватив Євросоюз (ЄС) у ненависті до власних громадян.

    До відома, саме в Естонії Фонд Порошенка та волонтери ГО «Справа Громад» купили 350 безпілотників, які будуть передані підрозділам Збройних сил України.

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    Теги: розвідка росія окупанти війна путін Естонія Україна окупація #stoprussia
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    Керівник розвідки Естонії назвав довгострокові цілі Путіна у війні