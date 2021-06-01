До України прибула делегація сенаторів США

Американські політики також планують відвідати Литву та Грузію

До України прибула представницька делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін (Демпартія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демпартія). Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник глави МЗС Євген Єнін.

За його словами сенатори США обговорять зміцнення України на тлі російської агресії.

«Щойно представницька делегація американських сенаторів у складі Джін Шахін (Демпартія), Роберта Портмана (Республіканська партія) та Крістофера Мерфі (Демпартія) прибула з візитом в Україну! Завтра говоритимемо про те, як разом зробити Україну сильнішою!!!», – йдеться в повідомленні.

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Раніше посольство США в Україні анонсувало робочу поїздку двопартійної делеції Конгресу, яка прибуде до Києва з метою підтримки реформ в країні.

В американському посольстві зазначили, що перебуваючи в Україні, сенатори будуть заохочувати продовження реформ, спрямованих на зміцнення демократії, та висловлювати солідарність з Україною на тлі російської агресії.

Крім того, американський сенатор також наголосила, що США підтримують Україну та Грузію у їх прагненні реалізувати свої євроатлантичні амбіції, проте Україна зобов’язана продовжувати реформи.

Американські політики також планують відвідати Литву та Грузію.