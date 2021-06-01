Кабмін ухвалив зміни в управлінні водними ресурсами

Завдання Міндовкілля – втілити у життя проєвропейський підхід до сталого управління водним ресурсами за басейновим принципом

Держводагентство позбулося невластивих функцій з управління меліоративними системами

Кабінет Міністрів України ухвалив рішення, яке відкриває двері для впровадження сталих підходів у водну політику України. Про це повідомляє пресслужба Кабміну.

Відтепер меліорація переходить до Державного агентства меліорації та рибного господарства, яке координує Мінагрополітики.

Державне агентство водних ресурсів України управлятиме водними ресурсами за басейновим принципом та здійснюватиме:

впровадження заходів для досягнення «доброго» стану вод;

розробку та реалізацію планів управління для 9 районів річкових басейнів;

протипаводковий захист;

державний моніторинг вод;

видачу дозволів на спецводокористування;

встановлюватиме режими роботи водних об'єктів;

заходи для мінімізації шкідливої дії вод.

Це стало можливим завдяки ініціативі Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Романа Абрамовського та злагодженій роботі команд Міндовкілля та Мінагрополітики.

До сьогодні Держводагентство реалізовувало суперечливі функції із захисту та використання води. Але, як свідчить світова та українська практика, у таких випадках питання сталого використання як правило вирішуються на користь споживання. Відтепер усе зміниться.

Завдання Міндовкілля – втілити у життя проєвропейський підхід до сталого управління водним ресурсами за басейновим принципом. Адже виконуючи Угоду про асоціацію, Україна до 2024 року має отримати стратегічні плани управління водними ресурсами для 9 основних річкових басейнів. Вони стануть дорожньою картою послідовних дій для досягнення доброго екологічного стану водних ресурсів та застосування кліматично стійких підходів до управління водними ресурсами.

Так як Держводагентство позбулося невластивих функцій з управління меліоративними системами, тепер не поставатиме питання щодо його підпорядкування Міндовкіллю.

Тим часом, за останні двадцять років із карти України безслідно зникло більше ніж десять тисяч малих річок. На думку експертів Національної екологічної ради, нашій державі терміново необхідно переглянути своє ставлення до вітчизняних водних ресурсів. Вода повинна споживатися раціонально, а охороняти її потрібно дбайливо.