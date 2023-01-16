До України прибула заступниця держсекретаря США

Американська делегація разом із Офісом президента розглянули питання щодо відновлення пошкоджених енергооб’єктів

Заступниця державного секретаря США Венді Шерман прибула з робочим візитом до України. Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

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Зазначається, що глава Офісу президента Андрій Єрмак та Венді Шерман провели брифінг. Під час брифінгу представники української розвідки та командувачі військ оперативних напрямків поінформували американську делегацію про актуальну ситуацію на фронті та потреби підрозділів сил оборони.

Також було заслухано доповіді про роботу ППО з відбиття ракетних атак держави-агресора та наслідки ракетних влучань під час новорічних свят й 14 січня. Окремо учасники розглянули питання щодо відновлення пошкоджених енергооб’єктів та заходів, що вживаються для їхнього захисту від повітряних атак ворога.

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Крім того, учасники зустрічі обговорили співпрацю з міжнародними партнерами стосовно підтримки відновлення української енергетики, яким опікується помічник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з питань енергоресурсів Джеффрі Паєтт. Завдяки його роботі налагоджено постійний діалог України з партнерами з «Великої сімки», Європейського Союзу та його інституціями, представниками фінансових і неурядових організацій щодо надання допомоги обладнанням українській енергосистемі.

Раніше повідомлялося, що США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині.