США повідомили, коли може відбутися дев'ята зустріч у форматі «Рамштайн»

Наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 20 січня

Дев'яте засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн» за участі близько 50 держав може відбутися ближче до річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Про це повідомила амбасадорка США при НАТО Джуліан Сміт в інтерв'ю ТСН.

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Вона нагадала, що наступна зустріч у форматі «Рамштайн» відбудеться 20 січня. «І ми вважаємо, що буде ще одна в лютому, коли ми якраз наближатимемося до річниці війни Росії в Україні», – зазначила Сміт.

Вона підкреслила, що такі зустрічі дуже важливі. Так, за її словами, міністр оборони США Ллойд Остін щомісяця переконує понад 50 країн за столом. І мова йде не лише про союзників по НАТО, а й про країни з усього світу, які віддані підтримці України через безпекову допомогу.

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«Вони приходять до кімнати і чують безпосередньо від українських командирів, часто міністра оборони, які є поточні потреби. Вони обговорюють це, намагаються визначити дуже стислі терміни, коли союзники можуть активізуватися і задовольнити ці потреби. І часто наприкінці зустрічі ми можемо зробити великі оголошення щодо нової допомоги, яка буде надана. Знову ж таки, це те, що ми робимо щомісяця», – сказала Сміт.

Раніше повідомлялося, що у межах підготовки до найближчого засідання Контактної групи з питань оборони України 20 січня 2023 року міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт провела телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, під час якої вони, серед іншого, обговорили поточну воєнну ситуацію в Україні та способи координації подальшої військової підтримки України, зокрема щодо бойових машин піхоти та зенітно-ракетного комплексу Patriot.