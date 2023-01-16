Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Українські воїни прибули у США на навчання з ППО Patriot (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Українські воїни прибули у США на навчання з ППО Patriot (відео)
Підготовка українських військових буде тривати декілька місяців
фото скріншот відео

Українці будуть тренуватись у Форт-Сіллі в Оклахомі

Українські військові прибули в Оклахому США для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

Журналіст також опублікував відео. За його даними, до Оклахоми прибули близько 100 українських бійців. У Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренувань.

Як повідомлялося раніше, українські захисники пройдуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їх підготовка буде тривати протягом декількох місяців.

Українці будуть тренуватись у Форт-Сіллі в Оклахомі. Там США проводять тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО з власними військовими. Це місце є одним із чотирьох для базової підготовки армії. Там також знаходиться артилерійська школа, яка понад століття навчає військовослужбовців.

За словами помічника міністра оборони Лаури Купер, підготовка українських військових буде тривати декілька місяців. «Я не можу назвати точні терміни завершення навчання», – сказала вона.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни. 

Читайте також: Передача Україні системи Patriot: Волкер повідомив, чи має чим РФ відповісти на полі бою
Теги: школа військові навчання журналіст Дмитро Кулеба відео системи ППО ЗСУ війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Британії пройшли тактичні навчання українських бійців
Міноборони Британії показало, як тренуються українські військові (відео)
22 грудня, 2022, 22:45
Українські військові передали через Зеленського український прапор Конгресу США (відео)
Українські військові передали через Зеленського український прапор Конгресу США (відео)
20 грудня, 2022, 14:14
Резніков розповів, коли ЗСУ почнуть активний контрнаступ на ворога
Коли українські військові відновлять активний контрнаступ: прогноз Резнікова
11 грудня, 2022, 23:23

Соціум

Українські воїни прибули у США на навчання з ППО Patriot (відео)
Українські воїни прибули у США на навчання з ППО Patriot (відео)
Українське судно заблокувало рух протокою Босфор (фото)
Українське судно заблокувало рух протокою Босфор (фото)
США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині
США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині
Авіакатастрофа в Непалі: з'явилась інформація щодо кількості загиблих
Авіакатастрофа в Непалі: з'явилась інформація щодо кількості загиблих
У Китаї потужний вибух на хімзаводі (відео)
У Китаї потужний вибух на хімзаводі (відео)
Британія показала, як тренує українських військових (фото)
Британія показала, як тренує українських військових (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
29K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
17K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
16K
Філатов пояснив, чому Арестович – зло
11K
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу
9571
Ракетний удар по Дніпру: загинула 15-річна дівчинка

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту