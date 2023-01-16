Українські воїни прибули у США на навчання з ППО Patriot (відео)

Українці будуть тренуватись у Форт-Сіллі в Оклахомі

Українські військові прибули в Оклахому США для участі у навчаннях з використання системи протиракетної оборони Patriot. Про це повідомив журналіст «Голосу Америки» Остап Яриш.

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Журналіст також опублікував відео. За його даними, до Оклахоми прибули близько 100 українських бійців. У Пентагоні для них розробили пришвидшену програму тренувань.

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Як повідомлялося раніше, українські захисники пройдуть навчальну програму по роботі із системою протиракетної оборони Patriot вже наступного тижня. Відомо, що їх підготовка буде тривати протягом декількох місяців.

Українці будуть тренуватись у Форт-Сіллі в Оклахомі. Там США проводять тренування з експлуатації та обслуговування передової системи ППО з власними військовими. Це місце є одним із чотирьох для базової підготовки армії. Там також знаходиться артилерійська школа, яка понад століття навчає військовослужбовців.

За словами помічника міністра оборони Лаури Купер, підготовка українських військових буде тривати декілька місяців. «Я не можу назвати точні терміни завершення навчання», – сказала вона.

Нагадаємо, глава МЗС Дмитро Кулеба раніше заявив, що підготовка до передачі Україні системи Patriot вже розпочалася, тож її розгортання очікується у максимально стислі терміни.