Обстріл Дніпра: США відреагували на влучання російської ракети у багатоповерхівку
«Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія»
У Вашингтоні засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, унаслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву представника Білого дому.
«Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення», – йдеться у заяві.
У США наголосили, що будуть продовжувати надавати Україні допомогу, у тому числі й ту, яка необхідна для захисту цивільної інфраструктури та населення від російських атак.
«Ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за їхні воєнні злочини та злочини», – додали у Білому домі.
Також США заявили, що своїми атаками Росія хоче деморалізувати населення України, але недооцінює силу та рішучість українського народу.
Нагадаємо, посол США в Україні відреагувала на ракетний обстріл Дніпра.
До слова, прем’єрка Молдови відреагувала на ракетну атаку Росії.
Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.
Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.
Зазначимо, із-під завалів дістали тіла ще двох мешканців зруйнованої багатоповерхівки. Трагедія у Дніпрі: зросла кількість загиблих.
За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.
Зауважимо, міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару.
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