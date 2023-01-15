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Обстріл Дніпра: США відреагували на влучання російської ракети у багатоповерхівку

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Обстріл Дніпра: США відреагували на влучання російської ракети у багатоповерхівку
Унаслідок влучання російської ракети зруйнована секція житлового будинку: є загиблі та поранені
фото з відкритих джерел

«Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія»

У Вашингтоні засудили російські бомбардування мирних українських міст 14 січня, унаслідок чого був зруйнований під'їзд житлового будинку у Дніпрі. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву представника Білого дому.

«Ці удари є ще одним прикладом жорстокої та варварської війни, яку веде Росія, завдаючи ударів по життєво важливій інфраструктурі України, яка забезпечує світлом та теплом українське громадянське населення», – йдеться у заяві.

У США наголосили, що будуть продовжувати надавати Україні допомогу, у тому числі й ту, яка необхідна для захисту цивільної інфраструктури та населення від російських атак.

«Ми продовжимо нашу роботу щодо притягнення російських сил до відповідальності за їхні воєнні злочини та злочини», – додали у Білому домі.

Також США заявили, що своїми атаками Росія хоче деморалізувати населення України, але недооцінює силу та рішучість українського народу.

Нагадаємо, посол США в Україні відреагувала на ракетний обстріл Дніпра.

До слова, прем’єрка Молдови відреагувала на ракетну атаку Росії.

Як відомо, 14 січня внаслідок влучання ракети у багатоповерхівку Дніпра повністю зруйнований під'їзд будинку. Рятівники наразі розбирають завали, під якими перебувають люди.

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили по Дніпру ракетою з бойовою частиною 950 кілограмів, призначеною для знищення авіаносних груп у морі – ЗСУ повідомили, чим і звідки окупанти нанесли удар по Дніпру.

Зазначимо, із-під завалів дістали тіла ще двох мешканців зруйнованої багатоповерхівки. Трагедія у Дніпрі: зросла кількість загиблих.

За інформацією заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка, в результаті влучання російської ракети по багатоквартирному будинку в Дніпрі більше 1000 жителів наразі залишилися без житла. «Наразі весь будинок без електрики, без газу та без вікон. Фактично потрібно забезпечити житлом більше 1000 людей», – сказав заступник керівника ОП.

Зауважимо, міськрада Дніпра оголосила триденну жалобу за загиблими від російського ракетного удару.

Читайте також: Трагедія у Дніпрі: скандальна заява Арестовича обурила українців
Теги: обстріл Дніпро США

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