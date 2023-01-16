США розпочали розширені навчання українських військових у Німеччині

Учасники програми приїхали з України кілька днів тому

Сполучені Штати Америки розпочали розширену програму з підготовки українських військовослужбовців на території Німеччині. Про це заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі, пише Associated Press.

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«Планується, що батальйон із приблизно 500 осіб повернеться у зону бойових дій протягом п'яти-восьми тижнів», – розповів генерал.

Міллі, який має намір сьогодні, 16 січня, відвідати місце проведення тренувань на американській військовій базі у Баварії, зазначив, що учасники програми приїхали з України кілька днів тому.

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За його словами, комплексна підготовка передбачає навчання роботі з озброєннями, яке Києву надають країни Заходу, зокрема артилерійськими системами, танками та іншою технікою. «Загальновійськові навчання мають на меті відточити навички Сил оборони України, щоб вони були краще підготовлені до наступу чи протидії будь-якому сплеску атак РФ», – вказав голова ОКНШ США.

Міллі підкреслив, що, згідно з поставленим завданням, українських військових потрібно натренувати до «весняних дощів». При цьому додав, що подібні навчання проводилися й до початку вторгнення Росії 24 лютого.

Раніше міністерство оборони Великої Британії оприлюднило фото з навчань українських військових.