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Психологічна допомога ветеранам війни: як отримати та куди звертатися

Альона Боженко
glavcom.ua
Психологічна допомога ветеранам війни: як отримати та куди звертатися
Яка психологічна допомога надається ветеранам війни
фото ілюстративне

Члени родин ветеранів також мають право на психологічну підтримку

В Україні ветерани війни та члени їхніх родин мають право на безоплатну психологічну реабілітацію. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я (МОЗ).

Щоб отримати психологічну реабілітацію, потрібно або мати направлення сімейного лікаря, терапевта чи лікуючого лікаря, або самостійно звернутися до надавача послуг з психологічної реабілітації.

У перелік безоплатних послуг входить:

  • первинне психодіагностичне обстеження;
  • психологічної проблеми або психічного розладу, рівня психосоціальної дезадаптації;
  • визначення можливості отримувати допомогу стаціонарно, амбулаторно чи дистанційно;
  • формування індивідуального плану психологічної реабілітації;
  • надання стаціонарної психологічної допомоги, амбулаторно (за бажанням) відповідно до індивідуального плану чи дистанційно;
  • психіатричний огляд у разі потреби;
  • проведення необхідних психодіагностичних тестів в динаміці;
  • призначення медикаментозного лікування за потреби, відстеження побічної дії призначеного лікування та його корекція;
  • формування висновку-прогнозу психологічної реабілітації з інформацією про надані психологічні послуги та подальші рекомендації.

Члени родин ветеранів також мають право на психологічну підтримку. Їх можуть навчити технікам самодопомоги, проінформувати, роз’яснити проблеми психічного здоров’я тощо.

Окрім того, в Україні працює безкоштовна «гаряча лінія» кризової допомоги та підтримки від Українського ветеранського фонду: 0800 33 20 29.

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Теги: ветеран реабілітація психологія

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