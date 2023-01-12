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Бій за Соледар: ЗСУ ліквідували понад 100 російських військових (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Бій за Соледар: ЗСУ ліквідували понад 100 російських військових (відео)
Біля Соледару тривають найзапекліші бої
фото: libkos/Instagram

На ураження ворога було скеровано артилерію

Українські захисники ліквідували одразу понад 100 російських загарбників у районі Соледара. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

«Це сталося завдяки злагодженій роботі воїнів Сил спеціальних операцій, артилеристів та ракетників. Скупчення противника на кількох ділянках виявили оператори Сил спеціальних операцій ЗСУ. На ураження ворога було скеровано артилерію, також на одній з ділянок було застосовано тактичний ракетний комплекс «Точка-У», – ідеться в повідомленні.

Як повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр в Соледарі Донецької області наразі тривають важкі бої. 

Напередодні приватна військова компанія «Вагнер» заявила про те, що нібито контролює весь Соледар, оприлюднивши фотографію засновника ПВК Євгена Пригожина нібито в соляній шахті міста. Згодом ЗСУ спростували цю інформацію. 

Нагадаємо, триває 323-тя доба повномасштабної війни Росії проти України. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка і Кремінна на Луганщині та Роздолівка, Сіль, Красна Гора, Парасковіївка, Підгородне, Бахмут, Кліщіївка, Майорськ, Первомайське і Красногорівка Донецької області. 

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна Донеччина втрати Бахмут

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